Mané envoie le Sénégal à la CAN

Guinée-Bissau (4-3-3) : Jon. Mendes - Nanu, Sanganté, Djaló, Leonel - Pelé, Burá, Cassamá - Baldé (Jorginho, 82e), Jos. Mendes (Mendy, 82e), Piqueti (Jaquité, 68e). Sélectionneur : Baciro Candé.



Sénégal (4-3-3) : Mendy - Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - Diatta, Kanouté (Sané, 92e), Ndiaye (Diop, 73e) - Sarr (Nguette, 79e), Dia (Diallo, 79e), Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.

Merci Sadio. Vainqueur de la Guinée-Bissau à Thiès il y a quatre jours (et déjà grâce à Mané), le Sénégal s'est de nouveau imposé face aux Lycaons, cette fois en terre adverse (0-1), validant du même coup son ticket pour la CAN. Si la première mèche est allumée par Mama Baldé à la réception d'un bon coup franc lointain (6), ce sont bien les Lions de la Téranga qui dominent globalement le début de rencontre. Sur le champ de patates de l'Estádio Nacional 24 de Setembro de Bissau, Sadio Mané se procure d'ailleurs les deux plus grosses occasions du premier acte. D'abord en tirant à côté d'une cage abandonnée par le portier Jonas Mendes, après un bon travail en solo de Boulaye Dia (16). Ensuite grâce à une reprise de volée du droit au point de penalty, qui s'envole au-dessus du but (27).Incapables d'amener du danger dans le jeu, les poulains de Baciro Candé s'en remettent aux coups de pied arrêtés. Il faut même une grosse parade d'Édouard Mendy, pour stopper la puissante tête de Marcelo Djaló sur corner (61). La première et dernière véritable occasion des Lycaons, pas aidés par l'expulsion logique de Burá après un deuxième jaune (64). À onze contre dix, des espaces se libèrent et des décalages se créent pour les Sénégalais. Mané en profite une première fois, mais tombe sur un solide Mendes (76)... Qui ne pourra pourtant rien sur la seconde occasion nette de l'attaquant de Liverpool, à la conclusion d'un une-deux d'école avec Habib Diallo. Résultat : une quatrième victoire en autant de matchs pour les joueurs d'Aliou Cissé dans ces qualifications, et un billet pour le Cameroun déjà composté.Vivement 2022.