Malgré un but de 66 mètres de Khazri, Saint-Étienne ramène un nul de Metz

Metz (5-3-2) : Oukidja - Centonze, Bronn, Jemerson, Kouyaté, Delaine - Maïga (Pajot, 40e), N'Doram (Bassi, 76e), Boulaya - Niane (Nguette, 76e), De Préville (Sarr, 60e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Saint-Étienne (4-3-1-2) : Green - Camara, Sow, Kolodziejczak, Maçon (Gabriel, 46e) - Gourna-Douath, Neyou (Moueffek, 7e), Youssouf - Boudebouz (Aouchiche, 89e) - Nordin (Hamouma, 67e), Khazri (Bouanga, 89e). Entraîneur : Claude Puel.

La Ligue 1 a du talent.Un affrontement entre les deux dernières équipes au classement peut aussi donner lieu a un spectacle de qualité. La preuve avec ce match nul entre Metz et Saint-Étienne à Saint-Symphorien (1-1).Malheur à ceux qui sont arrivés en retard à Metz ou devant leur télé. Ils ont alors raté l'ouverture du score de Farid Boulaya sur un sublime coup franc direct (, 9). Mais surtout l'égalisation totalement folle de Wahbi Khazri (, 16). Alors qu'il récupère le cuir dans sa propre surface, l'international tunisien avance, voit le portier adverse loin de sa cage et décroche alors une frappe de 66 mètres qui termine au fond des filets, s'offrant ainsi le but le plus lointain en Ligue 1.Alors oui, la suite de la rencontre sera moins extraordinaire que ce but même si Alexandre Oukidja a pris sa vengeance devant Wahbi Khazri (38). Avant que Étienne Green évite une défaite aux Verts qui aurait été cruelle en détournant coup sur coup une tête de Kouyaté (87) et une frappe de Nguette (88).Finalement, ce match nul n'arrange aucune des deux équipes qui restent bloqués dans la zone rouge.