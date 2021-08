Maitland-Niles met la pression à Arsenal sur Instagram

EG

Coup de cannon chez lesHéctor Bellerín, Calum Chambers, Cédric Soares, en attendant une éventuelle recrue : le poste de latéral droit est on ne peut plus fourni à Arsenal. Quatrième roue du tricycle, Ainsley Maitland-Niles voudrait partir. Prêté six mois à West Bromwich Albion la saison passée, il veut trouver du temps de jeu ailleurs qu’à l’Emirates Stadium. Et n’hésite pas à le faire savoir. écrit-il dans une story Instagram ce lundi , avec trois emojis qui pleurent et en mentionnant Arsenal.En cause, une offre refusée par les dirigeants londoniens. De multiples sources anglaises, Everton est intéressé par l’Anglais et aurait proposé de l’accueillir en prêt pour une saison. Entré en cours de jeu lors de la débâcle contre Manchester City, le joueur de 24 ans, désiré par Rafael Benítez, serait encore dans les plans de Mikel Arteta.Mais Mikel Arteta est-il encore dans les plans d’Arsenal ?