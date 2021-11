Mais qui est Felix Afena-Gyan, le chouchou de Mourinho ?

Arrivé en Italie en mars 2021, promu en Primavera en avril, débarqué en équipe première en octobre, puis lancé dans le grand bain dans la foulée, Felix Afena-Gyan n'en finit plus de griller les étapes. Dimanche soir, il a même inscrit ses deux premiers buts en Serie A, face au Genoa. José Mourinho se frotte les mains : il tient là une pépite qu'il couve délicatement.

Amour dès le premier regard

Deux matchs en 24 heures

Par Éric Maggiori

Que s’est-il passé le 19 janvier 2003 ? José Mourinho et son FC Porto se déplaçaient sur la pelouse de Belenenses. Menés 1-0 à la pause, les Dragons se réveillent en seconde période. Jorge Costa plante un doublé, et Alenichev parachève le succès à la dernière minute. Un succès qui permet au Mou et ses ouailles de compter déjà 11 points d’avance sur Benfica. Très bien. Mais il s’est passé autre chose, ce 19 janvier 2003. À quelque 5000 kilomètres de là naît à Sunyani, au Ghana, un petit Felix Afena-Gyan. La probabilité pour que, 18 ans plus tard, Mourinho assiste, depuis son banc de touche, au premier but en pro du Ghanéen était proche de zéro. Pourtant, c’est bien ce qui s’est passé ce 21 novembre 2021. Entré en jeu à la 74minute à la place de Shomurodov, le gamin de 18 ans n’a mis que huit minutes avant d’inscrire son premier but en Serie A, d’un plat du pied d’une déconcertante facilité. Quelques minutes plus tard, il s'est permis de doubler la mise d’une merveille de frappe dans la lucarne, avant d’être submergé par les embrassades de ses coéquipiers. Un doublé qui vaut trois points, mais aussi un sacré coup de projecteur sur ce petit bonhomme qui, jusqu’ici, n’avait disputé que 78 minutes en professionnel.Un homme, plus que les autres, devait avoir le sourire ce dimanche soir. Morgan De Sanctis, l’ancien gardien de la Roma, aujourd’hui team manager du club romain. En février dernier, De Sanctis, conseillé par le scout Simone Lo Schiavo, a fait des pieds et des mains pour convaincre Tiago Pinto, le manager général, de signer un jeune Ghanéen qui venait de fêter ses 17 ans. La Roma a ainsi grillé la politesse à de nombreux clubs anglais qui l’avaient déjà repéré. Mais la Roma a été plus réactive, et a surtout joué sur la corde sensible : en 2018, alors qu’il était âgé de 15 ans, Felix Afena-Gyan était littéralement tombé amoureux de la Roma lorsque celle-ci a démoli le Barça (3-0) en quarts de finale retour de Ligue des champions. Alors, quand les dirigeantsse sont présentés, il n’a évidemment pas hésité, et a sauté sur l’occasion.Il faut dire que le chemin parcouru jusque-là n’avait pas été facile. Felix a grandi dans le village de Beposo, au sud du Ghana, où il a essentiellement été élevé par sa maman. Très rapidement, il devient dingue de foot, mais sa mère insiste pour qu’il aille à l’école, tout en cultivant son rêve de devenir footballeur. Et la génitrice parviendra à ses fins : en 2019, Felix est diplômé de la Berekum Presec High School. Parallèlement à ses études, il joue pour des petits clubs locaux, notamment une équipe de Wenchi baptisée Real Madrid, et une autre appelée Watomba 11. À l’âge de 18 ans, Félix souhaite intégrer l’Asante Kotoko SC, un club pro de la ville de Kumasi. Sa mère fait le forcing, mais à l’époque, l’académie de l’Asante Kotoko n’est pas encore suffisamment développée. Afena-Gyan doit donc renoncer, et intègre à la place l’Academy EurAfrica. Il est alors déjà suivi par l’agent Oliver Arthur, qui l'enrôlera dans son agence, Arthurlegacy Sports ML, et gèrera notamment, en 2021, son transfert à Rome. Il est d’ailleurs intéressant de noter que juste avant sa signature à Rome, Afena-Gyan avait fait des essais plutôt convaincants à l'AC Milan. Mais encore une fois, la Roma a été plus alerte.Le 13 mars 2021, Felix Afena-Gyan débarque donc à Trigoria. Il est intégré à l’équipe des moins de 18 ans, et ne va pas tarder à faire parler de lui. Le lendemain, le 14 mars, il est aligné lors d’un match de championnat U18 face... au Genoa, à croire que le club génois fait partie de son destin. Auteur d’un match monumental, il inscrit un but et offre une passe décisive, pour une victoire 5-0 de la Roma U18. Son coach, Aniello Parisi, comprend vite que son nouveau poulain ne fera pas de vieux os avec lui. Et en effet, le 15 mars, soit seulement 24 heures plus tard, Felix Afena-Gyan dispute déjà ses premières minutes avec la Primavera en championnat. Il dispute ensuite cinq matchs chez les U18 (3 buts), puis file définitivement en Primavera, où il disputera toute la fin de saison (14 apparitions, 4 buts).Pendant l’été 2021, José Mourinho débarque à son tour à Rome. Lors de ses premières semaines à Trigoria, il fait le tri dans son effectif, et demande à en savoir plus sur ce jeune joueur ghanéen. Il va même l’observer avec la Primavera, avec laquelle FAG réalise un début d’exercice 2021-2022 tonitruant. En cinq matchs, il inscrit six buts, dont deux doublés, et se pose déjà comme meilleur buteur du championnat. Cette fois-ci, le Mou craque, et lui demande de venir s’entraîner avec les pros. Il est tout de suite conquis par ses qualités et surtout par son humilité., assure-t-il à laLe 27 octobre, Mourinho lui offre son baptême en Serie A, sur la pelouse de Cagliari. Ému, le joueur a remercié tout le monde à la fin de la rencontre, mais surtout sa maman, restée au Ghana, à qui il a envoyé quelques mots d’amour.Fort de ses premières apparitions avec l’équipe 1, Felix Afena-Gyan a été appelé le 4 novembre par Milovan Rajevać en équipe nationale. Une consécration ? Pas encore. Humble jusqu’au bout, Felix a décliné la convocation pour pouvoir, comme l'a fait savoir son agent sur Twitter. Ce choix fort a donc été récompensé ce dimanche 21 novembre, par un doublé tout droit sorti d’un conte de fées. Le temps d’une soirée, Felix Afena-Gyan a ainsi gagné plusieurs records (celui de joueur le plus jeune à avoir inscrit un doublé cette saison en Europe, ou de premier joueur né en 2003 à marquer en Serie A), une notoriété et... une paire de chaussures., a lâché le coach portugais en zone mixte.Pour mieux courir après son rêve ?