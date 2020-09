Mais qui es-tu, Luis Henrique ?

L'OM va poser dix millions sur un bambin de dix-huit ans et demi, afin de satisfaire aux besoins offensifs d'André Villas-Boas. Mais alors qui est ce Luis Henrique, potentielle future coqueluche du Vélodrome ?

. André Villas-Boas s'est mouillé et a donné le ton, au sortir d' un nul miraculeux arraché face au LOSC (1-1) durant lequel les manques olympiens sur le front de l'attaque se sont fait sentir : un Darío Benedetto un poil à côté de ses pompes, un Marley Aké visiblement trop juste, un Valère Germain qui ne réussira sans doute jamais à redevenir un premier choix et une paire Payet-Thauvin en dedans. Le technicien lusitanien n'en a pas dit trop au sujet de celui sur lequel il a jeté son dévolu, si ce n'est qu'il s'agit d' C'est finalement RMC Sport qui a levé le voile sur celui dont l'arrivée probable a redonné le sourire à AVB. Nom : Luis Henrique Tomaz de Lima, dit Luis Henrique. Club : Botafogo. Âge : 18 piges et 9 mois.Si les dix briques que l'OM s'apprête à poser sur lui semblent osées, c'est parce que ce garçon du nouveau millénaire, comme l'indique sa date de naissance (14 décembre 2001), n'en est qu'à quelques apparitions chez les professionnels. Ving-et-un, tout au plus, entre décembre 2019 et aujourd'hui, ce qui lui a permis de porter le mythique numéro 7 de Garrincha, de côtoyer Keisuke Honda ou Salomon Kalou et de planter deux fois chez les grands : contre Macaé en février dernier, puis Cabofriense en juin, à chaque fois dans le championnat Carioca (la compétition de l'État de Rio). En Serie A brésilienne, dans laquelle Luis Henrique a également été vu à l'œuvre à plusieurs reprises, il est toujours resté muet, mais compte quelques passes décisives dans le grand bain, dont l'une pour sa deuxième apparition avec l'équipe première (une offrande à Marcos Vinicius face au Ceará alors qu'il était encore mineur). En mars dernier, il s'était fait remarquer avec une vidéo légèrement de mauvais goût publiée sur les réseaux sociaux et pour laquelle il avait dû présenter des excuses.Son inexpérience au haut niveau n'a pas empêché la Juventus et le Bayern (il a déjà réalisé un essai en Bavière après un amical durant lequel il avait flambé), mais aussi Leicester et Everton de s'intéresser au gamin formé au Três Passos Atlético Clube (État du Rio Grande do Sul). Fin dribbleur, présenté comme un ailier droit, mais évoluant aussi souvent dans le couloir gauche pour mieux rentrer sur son pied droit afin de casser des lignes et des reins, l'attaquant n'est certainement pas le talent brésilien qui a le plus fait parler. Mais avec son mètre 81, sa vitesse de pointe et son habileté ballon au pied, on comprend comment les recruteurs de l'Olympique de Marseille ont pu tomber sous son charme. Toutefois, bien que Villas-Boas le voit déjà occuper tous les postes sur le front de son attaque et qu'il a déjà évolué en pointe, Henrique n'apparaît pas comme un finisseur pur. Mais plutôt comme quelqu'un qui va faire lever le Vélodrome.