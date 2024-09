Le nouveau numéro de SO FOOT consacré à la World Cup 94

SO FOOT consacre 100% de son numéro d’octobre à la plus belle Coupe du monde de l’histoire, celle de 1994 aux USA.

12. Rapido. Stéphane Chapuisat répond en toute neutralité à des questions que personne ne se pose.

14. Annales Football Club. Une année 1994 faite de soft power, de morts un peu hard et de pêche à la crevette.

18. Dystopie. Bleu miroir. Un monde où Gérard Houllier et David Ginola s’enlacent. Et où Diego Maradona adoube Corentin Martins.

20. Voyage voyage. Privée du raout mondial américain, l’équipe de France est allée panser ses plaies au Japon pour l’anonyme et pluvieuse Kirin Cup. Le début d’une grande histoire.

22. Copains d’avant. La Colombie de Pacho Maturana aurait dû rouler sur cette World Cup. Elle a vécu un calvaire. Que sont devenus ses martyrs ?

24. Hélico presto. La cérémonie d’ouverture devait faire émerger le soccer aux US. C’était compter sans une chute d’Oprah Winfrey, un péno raté de Diana Ross et la fuite d’OJ Simpson.

28. Le frère Scott. Mais qui est cet avocat mormon, ami de Sepp Blatter et de Michel Platini, à qui les USA doivent l’obtention de l’organisation de leur World Cup ?

68. Le magicien noir. Ancien champion de bodybuilding autoproclamé nutritionniste, Daniel Cerrini était le gourou qui devait permettre à Diego Maradona de brûler ses kilos superflus et d’illuminer le Mondial américain. Il est au contraire devenu l’homme à abattre.

78. Un Dino presque parfait. Lui aussi s’appelle Baggio, lui aussi vient de Vénétie et lui aussi a mené l’Italie vers la finale. Sauf que l’histoire a oublié ce pauvre Dino.

34. C’était la World Cup 94. Lalas, Romário, Valderrama, Baggio, Campos, Stoitchkov, Salenko, Milla, Oliseh, Hagi… La plus chaude des Coupes du monde de l’histoire du pied-balle racontée comme jamais par un casting XXL.

58. Bebeto. L’ancien partner in crime de Romário brigue aujourd’hui un poste de député au Brésil, sous les couleurs du parti social-démocrate. Carnet de campagne d’un sexy centriste.

72. Soccer town. Une bourgade du New Jersey croit avoir inventé le foot avant les Anglais. Elle a surtout enfanté Tony Meola, John Harkes et Tab Ramos, trois des piliers de la sélection US de 1994.

64. Michel Preud’homme. Il a certes quitté le Mondial américain dès les huitièmes de finale, mais Michel est rentré en Belgique avec le titre de meilleur portier de l’édition dans ses bagages.

84. Les grands blonds avec des chaussures noires. Sensation de cette World Cup, dont elle a fini meilleure attaque, la bande de Brolin n’a pas eu besoin d’Ibra pour remettre la Suède sur la carte du football mondial.

90. La tuerie de Loughinisland. Pendant que l’Irlande fait tomber l’Italie au Giants Stadium de New York, deux hommes armés jusqu’aux dents entrent dans un pub d’un petit bled nord-irlandais… Trente ans plus tard, les assassins courent toujours.

96. Histoire vraie. Wilfred Agbonavbare, gardien n°3 du Nigeria, n’a pas marqué le mondial 1994. Mais la lutte contre le racisme, si.

98. Test comparatif La victoire à trois points est-elle la Cadillac des changements de règles du football ?

+ Comme chaque mois, retrouvez gratuitement le supplément RedBulletin du mois de septembre avec votre magazine SO FOOT

Tu sais que tu as adoré Griezmann en équipe de France quand...