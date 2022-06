Lyon rembobine Lacazette

En faisant revenir Alexandre Lacazette (et probablement Corentin Tolisso), Lyon confirme sa volonté de se rapprocher de « l’ADN OL » , mais acte également l’échec de sa politique sportive de ces cinq dernières années. L’attaquant, lui, fait un choix tout aussi romantique qu’intriguant. L’amour du maillot suffit-il pour expliquer le retour d’un joueur aussi talentueux qui devrait être dans ses meilleures années ?

Pas de C1 depuis 2015

« Il va nous aider à faire une bonne saison, à se rapprocher de nos objectifs et à ne pas réitérer une année comme on vient de passer »

L'ADN OL

Par Léo Tourbe

Ce n’était donc bien qu'un au revoir. Son doublé face à Nice en 2017, qui lui avait permis de franchir la barre des 100 buts en Ligue 1 pour son dernier match avec l’OL, ne sera donc pas la conclusion de l’histoire lyonnaise d’Alexandre Lacazette. Meilleur joueur de Ligue 1 en 2015, celui-ci avait déjà teasé son retour alors qu’il n’avait pas encore traversé la Manche :. En même temps, il y avait des indices. Depuis quelques mois, leet l’OL se draguent comme des ex qui ne savent plus pourquoi ils se sont abandonnés, et c'estqui a annoncé ce jeudi que les retrouvailles vont bel et bien se faire., déclarait Aulas en mai dernier alors que le Français arrive en fin de contrat à Arsenal.Mais le patron a visiblement oublié la raison pour laquelle la prunelle de ses yeux était allée voir ailleurs : elle était bien trop belle pour lui. Forcément, avec un tel charme technique et l’amour du beau football, on attire un paquet de prétendants. S’il revient aujourd’hui dans les bras de son premier amour, et peut-être du seul, c’est aussi parce qu’il n’a pas su conquérir le cœur de la haute. Son aventure londonienne, morcelée de hauts pas très haut et de bas bien bas, se ponctue seulement avec une FA Cup (2020), un Community Shield (2017) et une finale de Ligue Europa (2019). Soit presque la même chose que ce qu’il a amassé à Lyon, à savoir une Coupe de France en 2012, suivie par le Trophée des champions dans la foulée. Et surtout, il n’a pas disputé un seul match de Ligue des champions avec les Canonniers, pendant que l’OL en a joué 18 sur la même période. Cela fait donc sept ans qu’Alex n’a pas joué une rencontre de C1, et une victoire à Valence avec Lyon en 2015, où il avait marqué un but.Et bientôt, cela fera huit ans sans jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes. La formation rhodanienne a bien raté sa saison, échouant à une piteuse huitième place, synonyme de milieux de semaines assez creux. Qu’un joueur du calibre de Lacazette accepte de revenir malgré un contexte sportif difficile et sans Coupe d'Europe montre sûrement son attachement au club. Toutefois, on peut également le voir comme un léger pas en arrière dans la carrière de l’attaquant de 31 ans. Son retour est une formidable nouvelle pour l’OL et pour le championnat tant on sait ce qu’il est capable de faire. Et sûrement que si le huitième de Ligue 1 le courtisait et n’était pas Lyon, il ne serait pas revenu et ne consentirait pas à réduire drastiquement ses émoluments (parle d'une réduction de moitié de son salaire). Mais sur le papier, ce transfert semble beaucoup plus à l’avantage de l’équipe de Jean-Michel Aulas qu’au joueur lui-même.Ici, l’état-major de l’OL embrasse sa volonté d’axer son futur sur l'identité lyonnaise., exhortait le président dans sa lettre ouverte après la défaite à Metz. Entre Rhône et Saône, alors que Peter Bosz pourrait être tenté de lui filer le capitanat, le Guadeloupéen sera aussi en charge d’accompagner la jeune génération lyonnaise., expliquait Castello Lukeba àaprès la victoire des Bleuets ce jeudi contre la Serbie (2-0) . Le retour (temporaire) de Ndombele, la prolongation de Caqueret et El Arouch, et maintenant l’arrivée de Lacazette, la direction n’a pas menti à ses supporters et semble bien vouloir remettre l’identité lyonnaise au centre d’un projet qui manquait de repères.Et si elle la remet en avant, c’est parce qu’elle avait changé de cap, justement lors du départ des pépites du centre de formation que sont Lacazette, Tolisso et Umtiti. L’OL a ensuite pris un tournant plus international, avec des gros noms étrangers (Rafael, Denayer, Depay, Boateng, Shaqiri), et a tenté des coups en attirant des jeunes à fort potentiel qui ne sont pas issus de son académie. Parfois avec brio (Dembélé, Ndombele, Mendy, Mariano), mais trop souvent manqués (Diop, Koné, Kenny Tete, Pintor). Avec le retour de Lacazette, et peut-être même ceux de Tolisso et d’Umtiti, l’OL acte l’échec de cette politique de recrutement en se tournant vers quelque chose de plus classique. Quels risques de rapatrier des joueurs adulés ? Et pas n’importe lesquels. En fait, cela ressemble au meilleur coup possible pour Lyon. Et ça paraît presque trop beau pour être vrai. Le football nous a-t-il tellement changé qu’on ne croit plus au mythe de l’amour du maillot ? Lacazette pourrait bien nous rendre nos innocentes mirettes de chérubin, mais aussi nous prouver que construire son présent et son futur sur son passé n’est pas une mince affaire.