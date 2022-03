Lyon fait frire les Merlus et se replace

Séduisant offensivement et maître de son sujet, Lyon n'a laissé aucune chance à son hôte du soir pour se donner le droit de continuer à regarder vers le haut du classement. Voilà les hommes de Peter Bosz à cinq points du podium. Malgré la réduction du score de Moffi après la pause, Lorient a cédé face au talent rhodanien et va stresser en attendant les résultats de ses concurrents directs.

Dans la gueule du Lyon

Action ? Réaction

Dreyer - Houboulang Mendes, Jenz, Pétrot (Morel, 79e), Le Goff - Innocent - Laurienté (Boisgard, 79e), Monconduit (Le Fée, 57e), Abergel, Ouattara (Koné, 57e) - Moffi (Soumano, 79e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba (Boateng, 71e), Emerson (Henrique, 71e) - Caqueret, Aouar - Faivre, Paquetá (Reine-Adélaïde, 83e), Toko Ekambi - Dembélé (Kadewere, 71e). Entraîneur : Peter Bosz.

20 petits buts. Voilà le total qu'avaient pu apercevoir cette saison les habitués du Moustoir avant la réception de Lyon, un total qui en fait le stade le moins prolifique de Ligue 1. Qu'attendre alors de la venue d'Houssem Aouar et sa bande, deuxième pire attaque du championnat à l'extérieur (ex æquo) au coup d'envoi ? Eh bien une prestation offensive enthousiasmante des Gones, rapidement devant au score grâce au premier but de Romain Faivre depuis son arrivée. Avant de s'en remettre au talent de sa ligne offensive pour renouer avec la victoire et revenir à cinq points du podium, en attendant la suite des événements du week-end.Une flopée d'occasions, un but ( injustement ? ) refusé et beaucoup de frustration. Une semaine après avoir cruellement manqué d'inspiration face à Lille, l'OL n'a pas tergiversé pour punir la défense lorientaise. À peine le temps de voir Moussa Dembélé pointer une première fois le bout de son nez dans la surface bretonne, qu'une subtile déviation de Lucas Paquetá offre son premier but lyonnais à Faivre. Un amoureux de la Bretagne, un vrai. Plus tranchants, les Gones cherchent à mordre au plus vite à chaque récupération de balle. Il faut d'ailleurs une belle intervention de Matthieu Dreyer devant Paquetá pour retarder le break (24). Un deuxième but dont se charge Moussa Dembélé dans la foulée, en concluant d'une talonnade une action rapide des hommes de Peter Bosz. Noyés jusqu'alors, les Merlus tentent de sortir peu à peu la tête de l'eau, mais Terem Moffi bute sur Lopes d'une frappe en pivot (38), avant de voir le dernier rempart portugais jaillir dans ses pieds après un numéro pour effacer Thiago Mendes (44).Sereins dans le sillage de leur duo de l'entrejeu Caqueret-Aouar et d'un Faivre en premier déclencheur, les visiteurs continuent d'aller de l'avant après le repos. Dembélé échoue sur Dreyer sur un centre millimétré de Maxence Caqueret (51), tandis que Karl Toko Ekambi est contré en pleine surface (56). Et pourtant. Tout juste entré en jeu, Enzo Le Fée délivre un corner parfait pour Moffi, dont le coup de casque redonne espoir à tout un stade. Oui, mais voilà, cet OL n'a pas traversé la France pour douter et après un une-deux avec Dembélé, Toko Ekambi trouve un espace qu'il est le seul à avoir vu pour tuer dans l’œuf la rébellion bretonne. Les locaux essaient tant bien que mal de faire mal à leurs visiteurs, mais doivent définitivement baisser les armes sur une nouvelle percée de Romain Faivre, auteur d'un doublé grâce à un joli piqué. De quoi s'offrir une fin de match tranquille, marquée par le grand retour de Jeff Reine-Adélaïde sur les pelouses de Ligue 1. Une prestation de bon augure, à quelques jours d'aller défier Porto sur la scène européenne.