Plus c'est Lyon, plus c'est bon

Après cinq mois d'attente, l'Olympique lyonnais va pouvoir enfin tenter de transformer le bon résultat obtenu à l'aller contre la Juventus (1-0). Alors que la montre semblait plutôt tourner en défaveur des Gones, ils semblent au contraire gonflés à bloc au moment d'affronter leur destin. Ce vendredi soir face à Cristiano Ronaldo et ses copains, ce sera un Lyon européen ou rien.

Le temps, c'est des arguments

La preuve par cinq

Par Mathieu Rollinger

Lucas Tousart sait exactement où se trouve sa place. D’une part, ce vendredi, comme vendredi passé pour la finale de Coupe de la Ligue, il pourra s'installer sur son canapé berlinois avec unebien fraîche. D’autre part, il sera toujours associé au scénario déjà incroyable de ce huitième de finale entre Lyon et la Juventus. Car il y a 163 jours, le 26 février dernier, c’est le milieu qui donnait un avantage consubstantiel au club rhodanien et qui validait le plan mis en place à l'aller par Rudi Garcia face aux. Juste après sa précieuse reprise, l’Aveyronnais parlait déjà de sa tristesse de quitter l’OL, son transfert au Hertha Berlin étant acté depuis le mercato hivernal., avouait-il, dans les couloirs du Groupama Stadium.Impossible de le savoir à ce moment-là, mais ce but sera son cadeau d'adieu à la ville des Lumières, puisque l’épidémie de coronavirus a ensuite mis tout ce petit monde en veille. Si le foot a depuis repris doucement sa marche, Lucas Tousart a dû rallier l’Allemagne sans avoir pu finir cette histoire. De quoi, peut-être, accentuer les regrets.Ce soir, c’est donc sans le buteur du match aller que Lyonnais et Turinois remettront le couvert. Jamais deux manches n’ont été séparées d’autant de temps. Pourtant, après cette interminable mi-temps, les données restent les mêmes : les Lyonnais doivent gagner, gratter un nul ou perdre d’un but après avoir marqué pour éliminer le nonuple champion d’Italie en titre. Si, pour Rudi Garcia,, le coach lyonnais jure débarquer dans le Piémont avec l’ambition deet ainsi rejoindre Lisbonne, ville hôte du Final 8., selon le coach lyonnais.Si ces longs mois sans compétition sont longtemps apparus comme un handicap pour les Lyonnais, par rapport à des Italiens qui ont pu terminer et remporter leur championnat, cette frustration ressemble aujourd’hui à une motivation supplémentaire. En effet, la Ligue des champions reste le dernier moyen pour le club de Jean-Michel Aulas d’être européen la saison prochaine., souffle Bruno Guimarães dans les colonnes de L’Équipe . Une mauvaise décision a arrêté le championnat alors qu'il restait 30 points à disputer et l'équipe était en pleine progression. Ça nous a mis un coup très dur, à tous. À nous les joueurs, aux supporters, au président. Mais je suis certain qu'on peut gagner la Ligue des champions. » Et pendant que les Parisiens claquent des genoux avant d’affronter l’Atalanta, c’est un groupe lyonnais au complet qui n'hésite pas à annoncer ses ambitions et de croire en sa bonne étoile.Voilà, c'est dit.Ce discours prend encore plus de poids si on se penche sur des faits très concrets. 1) L’OL pourra compter cette fois sur Memphis Depay, son « Monsieur Europe » remis de sa blessure aux ligaments croisés et auteur de la moitié des buts (5 sur 10) de son équipe en C1 cette saison. 2) Le dispositif en 3-5-2 a les moyens d’embêter les hommes de Sarri, ce dernier reconnaissant que l’OL est. 3) Le petit Maxence Caqueret a montré face au PSG qu’il avait la carrure pour remplacer Lucas Tousart dans ce rôle de milieu relayeur et agressif. 4) L’Allianz Stadium sera vide, contrairement au stade de Décines qui avait porté les Gones un soir de février face aux potes de Cristiano Ronaldo. 5) Lors de ses deux derniers déplacements à Turin, l’OL a toujours ramené un score qui le qualifierait ce vendredi. Bref : la marche à suivre est toute indiquée et un joli petit exploit serait du meilleur effet pour entamer les festivités pour le 70anniversaire du club. En n’oubliant pas, bien sûr, de trinquer avec Lucas Tousart à travers l’écran.