Louis van Gaal est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas

168

Louis van Gaal is officieel benoemd als de nieuwe bondscoach van Oranje. Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek vormen zijn technische staf. https://t.co/oohV6Hf5U2 — KNVB (@KNVB) August 4, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jamais deux sans trois.Après avoir été à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas entre 2000 et 2002, puis entre 2012 et 2014, Louis van Gaal reprend du service. La KNVB, la fédération néerlandaise, a acté le retour de l'inoxydable figure du football local ce mercredi. L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam et de Manchester United retrouve donc le banc de touche, et amène avec lui ses trois acolytes de toujours qui constitueront la base de son staff technique : Danny Blind, Henk Fraser et Frans Hoek. Pressenti depuis l'éviction de Frank de Boer , LvG sort officiellement de sa retraite à 70 ans pour essayer de mener une nouvelle fois les Pays-Bas (presque) vers les sommets. Et va se mettre au travail sans plus attendre, puisque les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 reprennent début septembre.Unbien mûr.