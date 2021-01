United résiste à Liverpool

Dans un choc de Premier League décevant au niveau du spectacle sans être inintéressant tactiquement, Liverpool a dominé (66% de possession de balle) mais a mal attaqué (dix-huit frappes, seulement trois cadrées) alors que Manchester a bien défendu et reste premier. Avec trois points d'avance sur les Reds, troisièmes.

Peu divertissant, mais enrichissant tactiquement

Attaquants improductifs, portiers au chômage

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson - Wijnaldum (Milner, 89e), Alcântara, Shaqiri (Jones, 76e) - Salah, Firmino (Origi, 85e), Mané. Entraîneur : Klopp.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Rashford, Fernandes (Greenwood, 90e), Pogba - Martial (Cavani, 61e). Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette saison, Manchester United ne sait pas gagner contre les habituels gros sur la scène nationale (défaites contre Tottenham et Arsenal, par exemple). Mais alors, quel est son secret pour continuer à poser ses fesses sur le trône de Premier League ? Réponse : il refuse désormais de perdre en empilant les nuls, et tant pis pour le spectacle. La preuve avec son déplacement dominical à Liverpool, obligé de concéder le nul (comme Chelsea, Leicester ou City avant lui) à l'occasion de la dix-neuvième journée. Résultat : à défaut d'afficher un visage sexy, lesgardent la tête avec trois points d'avance sur leurs adversaires du jour, trop ternes en attaque pour espérer mieux.35. Oui, il faut attendre la 35minute pour observer le premier tir cadré de ce « choc » entre les deux premiers du championnat. L'œuvre de Firmino, facilement captée par De Gea. Mais cela ne signifie pas que la rencontre, assez largement dominée par Liverpool (près de 70% de possession de balle, plus du double de passes réalisées par rapport à MU) est inintéressante. Inférieur en apparence, Manchester joue avec ses armes et tient tête - au moins au niveau du score - aux. Malgré un nombre incalculable d'hors-jeu, les visiteurs se font même dangereux à la demi-heure avec Fernandes au coup franc. Leur seule frappe, en première période. De leur côté, les locaux tentent beaucoup avec notamment deux situations plutôt sérieuses pour Robertson. Mais ils ont du mal à trouver la cible, et le cuir termine souvent ses courses en tribunes ou dans les panneaux publicitaires. Dès lors, comment contourner cet adversaire aussi solide que concentré ?En tout cas, Liverpool n'a pas à craindre le pouvoir offensif de son rival. S'il n'est pas totalement fantomatique, le quator Martial-Rashford-Pogba-Fernandes se montre en effet trop brouillon techniquement et ne se trouve pas collectivement. Le premier arrêt à effectuer, pour Alisson ? Pas avant la 65minute, face à Fernandes. Le Portugais est ensuite timidement imité par deux fois par Pogba, puis retente sa chance pour buter sur le portier. Sauf qu'au classement, United reste devant et conserve son leadership avec ce 0-0. Du coup, lessont dans l'obligation d'accélérer. Problème : alors que l'horloge tourne, le 4-3-3 du champion en titre qui évolue assez haut ne parvient pas à déséquilibrer le 4-2-3-1 mancunien mis en place par Solskjær. Dont l'arrière-garde ne paraît pourtant pas franchement sereine, en témoignent certaines relances dégueulasses. N'empêche qu'il faut davantage qu'un pied droit de poussin d'Alexander-Arnold pour tromper De Gea, également impeccable au moment d'éviter l'ouverture du score d'Alcântara et protégé par un Maguire expérimenté devant Firmino. Lequel rime définitivement avec 0-0. Et ce n'est pas MU, toujours premier (deux unités de plus que les, trois sur la bande de Klopp) qui va s'en plaindre.