Lille bat Bordeaux et met un pied en C1

En recevant Bordeaux au stade Pierre Mauroy, le LOSC avait l’occasion de quasiment assurer sa deuxième place de Ligue 1. Mission accomplie, pas vraiment avec la manière, hormis sur le but magnifique de Loïc Rémy. De son côté, Bordeaux continue d’étaler son spleen de fin de saison sans enjeux.

Une merveille de but, et puis c'est tout

La Ligue des champions, un an après le maintien

Lille (4-2-3-1): Maignan - Celik, J. Fonte, Gabriel, Y. Koné - Thiago Mendes, B. Soumaré - J. Bamba, Ikoné (Thiago Maia 78e), Pépé (Araujo 93e)- Rémy (Rui Fonte 68e). Entraineur : Christophe Galtier.



Bordeaux (4-5-1): Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Otavio, Plasil, Basic (Benrahou 70e), Adli (Lottin 74e), Youssouf (Kamano 63e) - Briand. Entraîneur : Paulo Sousa.

Loin d’être brillant, Lille est venu à bout d’un Bordeaux d’abord intéressant, puis inexistant. Après avoir inscrit dix buts lors de ses deux dernières sorties à domicile, le LOSC s’est contenté d’un seul cet après-midi. Pas le match de l’année, mais suffisant pour les Lillois qui s’assurent quasiment la seconde place de Ligue 1 et donc la qualification directe en ligue des champions, et mettent un peu plus de pression sur les épaules de Lyon ce soir à Marseille Le début du match est pourtant poussif côté lillois. Surpris par le bloc bordelais positionné très haut, les Dogues sont étouffés et privés des espaces dont ils raffolent. Audacieux, Bordeaux ne parvient pas à se montrer dangereux, à l’image d’une frappe de Sabaly qui s’envole (4). Les Girondins prennent confiance, mais commencent à libérer des espaces dans leur dos. Loïc Rémy et Jonathan Bamba s’y faufilent et poussent Benoît Costil à une double parade (19), avant qu’Ikoné ne soit trop brouillon sur une perte de balle des girondins (22).Sous l’impulsion de ce même Ikoné, le LOSC se réveille. Sur l’une de ses inspirations, Lille prend les devants. Ikoné est au coup franc, que tout le monde frapperait directement. Mais l’ancien Montpelliérain préfère piquer son ballon au dessus du mur, en direction de Loïc Rémy qui reprend de volée (26). Un bijou d’autant plus scintillant qu’il n’a pas été travailler à l’entraînement selon l’aveu de Christophe Galtier . En panne d’inspiration depuis le coup d’envoi, le LOSC prend les devants sur un trait de génie. Le Stade Pierre-Mauroy est à la fête alors que les siens gèrent la fin du premier acte, avec une dernière frappe de Bamba, trop molle.Il faut attendre l’heure de jeu pour que revoir du spectacle sur la pelouse. D’abord dans la surface lilloise, où Mike Maignan écoeure Jimmy Briand en détournant sa frappe du bout du pied gauche. Puis, sur le contre qui suit, c’est dans la surface bordelaise que Pépé met le feu. Mais sa tentative manque de peu le cadre (57). Lille accélère enfin, toujours dans le sillage d’Ikoné, mais manque encore de précision. En face, Bordeaux commence à marquer le pas. Mais la rencontre peine décidément à s’emballer et le LOSC entre en mode gestion. Jonathan Ikoné se paye même le luxe de bazarder un coup franc aux vingt mètres (77). Les débats retrouvent un peu d’intensité avec les entrées de Kamano et Lottin côté bordelais, mais la fin de match reste pauvre en occasion. Même quand Nicolas Pépé file seul au but, Pablo annihile l’action d’un gros tacle pas malin aux vingt mètres : carton rouge (88). L'Ivoirien enroule le coup franc de peu au dessus. Sans conséquence sur la fin du match et l’humeur des travées lilloises, qui fêtent la quasi-qualification de leur club en Ligue des champions, un an jour pour jour après avoir fêté son maintien en Ligue 1.