Après un scandale arbitral, Cadix veut rejouer sa fin de match contre Elche

❌ ERROR IMPERDONABLE ❌Error del VAR en el Cádiz - ElcheEl VAR no entra en este fuera de juego por ganar ventaja frente a un adversario estando en posición antirreglamentaria El jugador del Elche toca el balón con la cabeza a un compañero en fuera de juego #CadizElche pic.twitter.com/TSnWxnhF2H — Referee World (@world_referee) January 17, 2023

VP

Le seum à l'andalouse.Lundi soir, le duel des mal classés de Liga entre Cadix et Elche s’est terminé sur un match nul (1-1). Un résultat particulièrement amer pour les joueurs de Cadix : alors qu’ils menaient un but à zéro, les hommes de Sergio González ont encaissé un but égalisateur d'Ezequiel Ponce qui aurait dû être refusé pour un (léger) hors-jeu au départ de l’action. De quoi déclencher la colère des dirigeant du club jaune et bleu, qui ont annoncé dans un communiqué leur volonté de déposer un recours un peu spécial : ils demandent tout simplement d’annuler le but d’Elche inscrit à la 81minute, et de rejouer la fin de match.Le club andalou dénonce notamment. Cette attaque directe ne sera sûrement pas du goût de la fédé, mais elle traduit la tension causée par la situation sportive du club. Dix-huitième, Cadix aurait pu sortir de la zone de relégation avec une victoire lors de ce match.Heureusement que les clubs de Ligue 1 ne dégainent pas un communiqué à chaque décision arbitrale en leur défaveur.