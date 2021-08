Les Young Boys héroïques, Malmö et Benfica en pole

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSV a joué, mais le PSV a perdu face au Benfica de Jorge Jesus. De belles phases de possession, un jeu séduisant, mais deux buts encaissés en première mi-temps qui ont précipité la défaite néerlandaise face à des Lisboètes bien en place, et qui n'auront craqué qu'une fois sur un raid solitaire de l'espoir néerlandais Cody Gakpo à la 52minute. Ni Eran Zahavi ni Mario Götze, tous deux titulaires, n'auront su trouver la faille dans la défense du Benfica emmenée par le tout frais vainqueur de la Copa America, Nicolas Otamendi. Eindhoven est encore loin d'être éliminé, mais devra se montrer plus incisif au retour pour empêcher l'Estadio da Luz de voir retentir l'hymne de Tony Britten dans ses travées cette saison. Match retour fou en perspective.Les Young Boys Berne ont transformé en exploit ce qui aurait pu n'être qu'une simple victoire à domicile. Face aux Hongrois de Ferencvarós, ils concèdent d'abord l'ouverture du score par l'Ivoirien Franck Boli au quart d'heure de jeu, avant de répliquer grâce à Christian Fassnacht (16). Mais à la 25minute, le latéral droit suisse Silvan Hefti est expulsé pour un tirage de maillot et provoque un penalty, que Myrto Uzuni tire sur le poteau. Une minute plus tard, c'est aux Hongrois d'être à deux doigts de reprendre l'avantage, mais la VAR refuse un but. Les Young Boys ne se font pas prier pour prendre les commandes du match à 10 contre 11 à la 40minute, par Vincent Sierro. À peine gênés par l'infériorité numérique, ils corseront l'addition par Ulisses Garcia en seconde mi-temps, qui en plus d'être suisse, possède les nationalités portugaise et cap-verdienne. Franck Boli y va de son doublé pour Ferencvarós en fin de match, mais c'est bien les Young Boys qui s'imposent, après avoir bataillé à 10 contre 11 pendant une heure. Attention au traquenard au retour, tout de même.Les Suédois de Malmö se sont tranquillement imposés sur leur pelouse, en disposant d'une équipe de Ludogorets qui a étrangement fait tourner le ballon, sans jamais se procurer une situation franche. La ligne de stats est plus qu'éloquente : 57% de possession pour 3 tirs, contre 43% pour 17 tirs. Birmancevic a d'abord ouvert le score en première mi-temps, puis Jo Inge Berget et sa barbe de druide sont venus doubler la mise en seconde période. Une victoire tranquille pour des Suédois implacables en défense et tranchants en attaque, qui se placent en pole position pour retrouver la Ligue des Champions, six ans après avoir mangé 7 buts en deux rencontres par le PSG en phase de groupes.