Les Vieux du Stade : l'expo qui défie le temps

Du 12 au 19 novembre prochain, le Dynamo de l’Escaut présentera son projet Les Vieux du stade au centre culturel l’Imaginaire de Douchy-les-Mines. Une exposition photo qui plonge au cœur du football amateur du bassin minier du Nord et des supporters âgés du Valenciennes Football Club, gardiens de sa mémoire. Une découverte savoureuse entre mélange des classes et passion du football.

Éducation populaire et mixité sociale

« Il était tellement ému de parler d’un arbitre si intègre et respectueux qu’il en a pleuré »

Par Fabien Gelinat

Crédit photos : Nicolas Delfort

À première vue, cela aurait tout d’un projet caricatural où les Dieux du stade, le célèbre calendrier annuel lancé il y a vingt ans par le club de rugby du Stade français, seraient désormais des vétérans d’un club de troisième division district de la région, adoptant les mêmes positions osées face à un photographe. Et la réalité se trouve aussi proche qu’éloignée de cette hypothèse., explique avec le sourire Antoine Clipet, membre du Dynamo de l’Escaut depuis sa création en 2019 et à l’origine de cette idée.Ceux qui se déplaceront au centre culturel l’Imaginaire de Douchy-les-Mines entre le 12 et le 19 novembre pourront ainsi admirer les clichés de personnes âgées, anciens bénévoles de club ou supporters du Valenciennes Football Club mis à l’honneur. Un projet qui permet de lier football et culture, deux univers qui s’ignorent souvent, afin de mettre en lumière le supportérisme et les valeurs populaires.Une idée mise sur pied par le Dynamo de l’Escaut, habitué à ce genre de coups., détaille Mehdi, secrétaire général du Dynamo.Un point de vue partagé par Nicolas Delfort, photographe du projet et membre de l’association Losange noir qui documente, valorise et partage la passion de l’audiovisuel dans tout le bassin minier.Et le choix des profils, justement ?, reprend Mehdi.23 anciens bénévoles ou supporters qui proviennent tous de mondes différents., détaille Mehdi.Nicolas enchaîne.Pour Antoine, c’est surtoutDes gens ordinaires certes, mais aux histoires parfois extraordinaires.(l’ancien antre du VAFC, NDLR), raconte Nicolas.Ces vieux racontent ainsi, à travers leurs clichés et leurs témoignages, la passion brute du foot qui ne les a jamais quittés., promet Antoine. Une autre anecdote confiée par Nicolas étaye ces propos."Ah ouais, on va vraiment aller sur cette expo avec des gens butés de leurs passion."Parmi ces vieux à l’honneur, Lambert Mercier, 78 ans et très reconnaissant du travail effectué par le Dynamo de l’Escaut., s’exclame celui qui était responsable de l’éclairage du stade Nungesser pendant quinze ans, jusqu’en 1997.Pour Lambert, l’histoire avec Valenciennes a débuté il y a plus de 70 ans à l'école de foot.(ancien joueur pro de VA sur la période 1960-1967, NDLR)(1963-1969)Aussi génial que son métier au cœur de Nungesser, parfois exigeant, mais qu’il se remémore avec plaisir.Le système D, y compris lorsqu'il fallait grimper tout en haut des pylônes pour nettoyer les projecteurs.Pour le Dynamo de l’Escaut, véhiculer cette mémoire détenue par les anciens est également un objectif ciblé par cette exposition., insiste Mehdi.Il leur sera possible de le faire dès le 12 novembre prochain, même si les protagonistes de l’expo réfléchissent déjà à une suite plus complète, qui pourrait se matérialiser par l'édition d'un livre contenant les témoignages audio des anciens, avec toujours le même credo : valoriser et éduquer.