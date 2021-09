Les ultras lensois auraient menti au club à propos du tifo « Lillois Merda »

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sang et Or et menteur.Il n’y a pas que les Dogues qui ont tiré la tronche quand ils ont découvert le tifo, samedi. Les dirigeants du RC Lens aussi auraient, selon RMC Sport , été très surpris, dans le mauvais sens du terme, par l’œuvre des supporters du stade Bollaert. Le message imprimé tout le long de la tribune Marek ne serait pas du tout celui qui avait été validé au préalable par la direction sang et or. À l’origine, c’était un sobresur lequel dirigeants et supporters s’étaient mis d’accord. Le tifo provocateur a finalement été la scène d’exposition d’un après-midi placé sous le signe de la violence, où les sièges ont volé . Les fautifs identifiés encourent l'annulation de l'abonnement ou un dépôt de plainte On sait recevoir, dans le Nord.