Les supporters lensois furieux après la contamination des joueurs du PSG à Ibiza

1

TM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les mots sont forts. Les supporters sang et or sont exaspérés depuis qu'ils ont appris que trois joueurs du Paris-SG - Neymar, Di María et Paredes - ont été testés positifs au Covid-19 à la suite de leurs vacances à Ibiza. Et pour cause. Initialement prévue le 29 août puis reportée au 10 septembre, à la demande des vice-champions d'Europe après leur finale perdue face au Bayern Munich, la rencontre entre le RC Lens et le Paris-SG a de fortes chances d'être de nouveau repoussée., souffle à l'AFP Loïc Willer, président des North Devils., argumente Dominique Leroux, du groupe Captain Siko., conclut Pierre Revillon, porte-parole des Red Tigers.Au-delà d'une simple belle affiche de notreadorée, cette rencontre est très symbolique pour les Lensois, puisque ce sera le premier match de Ligue 1 joué à Bollaert par le RC Lens depuis le 21 mai 2011 (défaite 0-1 face à Arles-Avignon).Neuf ans d'attente, ça commence à faire long là.