Les fans caennais publient une lettre au club

Cet après-midi une délégation du MNK96 a pu rencontrer les joueurs et dirigeants du club afin de leur adresser notre lettre ouverte. Nous avons pu leur faire part de nos craintes et attentes pour cette fin de saison tout en leur rappelant l'importance et le devoir qu'ils ont. pic.twitter.com/AdmEySATnB — Norwal ?? (@Arno_1996) April 2, 2021

Un seul Dupraz vous manque, et tout est dépeuplé.Malgré le remplacement de Pascal Dupraz par Fabrice Vandeputte, la saison morose de Caen se poursuit et ne semble pas vouloir prendre une autre tournure. Alors que leur équipe n'a plus gagné depuis le 13 février, les supporters ont donc interpellé les joueurs à travers une lettre ouverte.Les fans y expriment leur lassitude, le message adressé aux joueurs étant on ne peut plus clair :Même pas une petite citation du philosophe Pascal, pour conclure ?