Les enseignements du Live Instagram de Benzema

KB9 est comme vous : il s'emmerde. Alors il a décidé de retourner Internet en partant en roue libre sur son réseau favori. Après tout ce bazar, il est temps de faire le point sur les enseignements de ce dimanche soir chargé. En attendant le prochain direct du jeune prodige.

Benzema est toujours un homme de collectif

Quand Lacrim envoie une exclu sur le live de Benzema ? pic.twitter.com/MKbF7yCJGq — RAPLUME ? (@raplume) March 29, 2020

Der Zakarian et Giroud restent au stand

Le karting c'est quand même chouette

Tout le monde va retenir l’histoire du Karting et de la F1. Mais Karim Benzema a aussi parfaitement résumé l’importance de Giroud en Bleu. pic.twitter.com/oHhQ2812tc — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) March 29, 2020

R9 a des choses à apprendre de KB9

La formation lyonnaise se porte bien

Le départ de Cristiano à la Juve - qui l'a amené à changer de statut dans le vestiaire et sur le terrain avec le Real - n'y a rien changé, le confinement - qui l'a amené à s'emmerder sec - non plus : le Français est toujours ce garçon altruiste adepte du redoublement de passes, des combinaisons dans les petits espaces et du jeu en remise. Et ça se reflète même dans ses prestations sur sa plateforme préférée. Flatter son ego en attirant ses 33 millions de followers pour accaparer seul toute la lumière ? Jamais de la vie, le Gone prône le beau jeu et distille les passes décisives : après Jhon Rachid ou encore Malik Bentalha qui ont pointé le bout de leur nez mardi dernier, un paquet de têtes plus ou moins connues sont encore une fois venues croquer dans le gâteau offert par le Madrilène, de Thomas Ngijol à Alonzo en passant par les désormais incontournables Lacrim et Momo Henni, partenaires préférentiels du buteur. Les automatismes sont là.Waldemar Kita est-il un influenceur de la métaphore qui s'ignore ? Il y a deux ans et demi, le trublion nantais s'était laissé aller à une jolie comparaison pour se féliciter d'avoir remplacé Michel Der Zakarian par leClaudio Ranieri : «» De là à dire que notre Karim national est inspiré par la verve du président des Canaris, il n'y a qu'un pas. En tout cas, Olivier Giroud a connu le même sort que ce bon vieux MDZ : «» Allez, rendez-vous fin juin pour le Grand Prix de France.À défaut de pouvoir monter dans la Mercedes W11 EQ Performance de Lewis Hamilton ou la Red Bull RB16 de Max Verstappen, nombreux sont ceux qui se sont déjà offert un bon moment au volant d'un kart, discipline dans laquelle les deux pilotes ont d'ailleurs naturellement fait leurs premières gammes. Toute Formule 1 qu'il est,doit en faire partie, puisqu'il n'a pas manqué de rappeler, en direct avec le tacticien Henni, qu'on pouvait prendre du plaisir dans un petit bolide de 125 cm³ : «Comme tout bon avant-centre en devenir qui se respecte,a eu le grand Ronaldo Luis Nazário de Lima pour idole, et l'arrivée de la légende brésilienne dans le live de @karimbenzema hier a fait son petit effet. Sauf qu'aujourd'hui, l'élève semble bel et bien avoir dépassé le maître, sur le terrain comme en dehors. Si bien que c'est le jeune trentenaire qui peut désormais faire la leçon à son aîné, comme en témoigne l'extrait ci-dessous. Pratique : le Carioca pourra dorénavant aller commenter lui-même les publications de Booba. Comme un grand.Le gamin de Bron n'oublie pas d'où il vient, et ses onze exercices passés à l'autre bout des Pyrénées n'ont rien changé à son attachement pour le département numéroté 69. Figure de proue des talents lyonnais, il n'a pas hésité à faire un clin d'œil à un autre prodige de Vénissieux un peu oublié et qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, Bassem Braïki , histoire de montrer que l'institution lyonnaise avait toujours su fabriquer de la graine de champion. Les supporters de l'OL peuvent déjà se mettre à rêver d'une association de ces deux monstres au Groupama Stadium en guise de fin de carrière dorée.