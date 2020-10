Les clubs français signent leur pire départ en Ligue des champions depuis 12 ans

MP

Un match nul et deux défaites, soit un point sur neuf possibles, tel est le triste bilan des trois représentants français en Ligue des champions cette semaine.Une telle contre-performance ne s’était pas produite depuis tout simple 12 ans (saison 2008-2009), si l'on compte les saisons où le pays comptait trois représentants. Cette année-là, Lyon avait sauvé le point du nul contre la Fiorentina, quand Bordeaux et Marseille étaient punis pas les Anglais (respectivement 4-0 à Chelsea et 1-2 contre Liverpool). Même mésaventure en 2004-2005 avec le PSG, Lyon et Monaco et en 2002-2003 avec Auxerre, Lens et Lyon, tous trois reversés en coupe de l’UEFA.Un motif d'espoir ? En 2008-2009 Lyon avait finalement terminé deuxième de sa poule, avant de se faire éliminer par le Barça en huitième de finale, tandis que Bordeaux et Marseille seront eux reversés en Ligue Europa.Une issue dont on pourrait presque se contenter aujourd'hui.