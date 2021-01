Les clubs amateurs vont pouvoir diffuser leurs matchs de Coupe de France

AD

Des Facebookpour combattre le huis clos.Si la Coupe de France offre à l'accoutumée des exploits et des ambiances magiques dans des petits stades champêtres, l'édition 2021 aura également eu son lot de rebondissements, entre interdiction de s'entraîner pendant le couvre-feu, forfaits en pagaille, et désormais la possibilité donnée aux clubs amateurs de diffuser eux-mêmes leurs propres rencontres.Les deux diffuseurs de la compétition, France Télévision et Eurosport, ont décidé de libérer les droits de diffusion des rencontres des clubs amateurs et cela jusqu’aux 32de finale, pour qu'ils puissent retransmettre leurs matchs et que les supporters puissent suivre leur équipe malgré le huis clos.» , a expliqué Olivier Coquard, président de l'ES Seynod, à RMC . Le pensionnaire de D1 Haute-Savoie va diffuser ce week-end son sixième tour contre l'AS Saint-Priest (National 2) sur sa page Facebook.De son côté, Saint-Malo (N2) a choisi de faire appel à une société privée de production pour son match face à l'AS Ginglin-Cesson (R1), et a investi 5000 euros pour offrir une retransmission sur Facebook et YouTube.Amateur que de nom.