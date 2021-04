Brest tenu en échec par Nîmes

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud - Honorat (Charbonnier, 82e), Magnetti, Lucas, Faivre - Cardona (Le Douaron, 76e), Mounié (Philippoteaux, 81e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.





Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch, Ueda, Landre, Meling - Cubas (Deaux, 56e) - Eliasson (Benrahou, 67e), Fomba, Ripart, Ferhat - Koné (Aribi, 67e). Entraîneur : Pascal Plancque.

Nîmes ne réussit toujours pas au Stade brestois.Battus lors de leurs cinq dernières confrontations avec les Crocodiles, les Bretons n'ont pu faire mieux qu'un match nul à domicile ce dimanche (1-1). Dans tous les bons coups, Zinedine Ferhat a mis à mal la défense finistérienne. Auteur d'une splendide ouverture pour l'inévitable Moussa Koné, buteur pour la quatrième fois lors des six dernières journées (11), l'Algérien a buté sur Gautier Larsonneur (18) et aurait pu offrir une nouvelle passe décisive à quelques centimètres près (32, 48).Cueillis malgré une bonne entame symbolisée par une tête de Steve Mounié passée au ras du poteau (6), les Brestois ont égalisé sur un coup de pied arrêté via Brendan Chardonnet (26). Particulièrement pressants en deuxième période, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont fait le siège du but adverse. Sans réussir à trouver la faille, en raison d'un manque de justesse. Brest piétine, mais conserve six longueurs d'avance sur un NO toujours barragiste.Les Pirates, ce n'est plus ce que c'était...