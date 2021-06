Les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale

236

La magie de l'Euro à 24 : les Bleus ont pu fêter ce lundi soir leur qualification pour les huitièmes de finale au fond du canapé.Après le succès de l'Autriche contre l'Ukraine (0-1) en fin d'après-midi, l'équipe de France n'avait plus qu'à attendre les rencontres de la soirée pour possiblement valider son ticket pour les huitièmes de finale du tournoi, avant même d'avoir joué le dernier match de la phase de poules contre le Portugal, mercredi.Bingo, les deux derniers résultats du groupe C font les affaires des champions du monde, la Belgique et le Danemark s'étant respectivement imposés contre la Finlande (0-2) et la Russie (1-4). Cette dernière pointe donc à la troisième place avec trois points, comme l'Ukraine dans le groupe B, ce qui assure dans le pire des cas un statut de meilleur troisième pour la France avec ses quatre unités au compteur après sa victoire contre l'Allemagne et le nul en Hongrie.De quoi enlever un peu de pression aux hommes de Didier Deschamps avant de retrouver ladans une rencontre qui sera décisive pour déterminer la suite de l'aventure des Bleus. En fonction de son classement final, la France pourrait affronter en huitièmes un des meilleurs troisièmes en cas de 1place ; le deuxième du groupe D (Angleterre ou Tchéquie) en cas de deuxième place ; ou bien la Belgique ou les Pays-Bas pour un choc en cas de troisième place.Ne rangez pas les calculettes, on va encore en avoir besoin.