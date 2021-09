Les 50 frères de l'ombre

#26: Paul Terry, frère de John

Décidément, dans la famille Terry, on adore les affaires extra-conjugales. Inutile de rappeler la relation de John Terry avec Vanessa Perroncel, la petite amie de Wayne Bridge. L’affaire avait fait les gros titres et le bonheur des tabloïds, Bridge refusant de serrer la main de Terry lors de leur premier match suivant l'affaire. Mais le grand frère de John, Paul, n’est pas en reste, et l'issue de son histoire est beaucoup moins amusante. Lui aussi footballeur, mais avec une carrière bien plus modeste (son plus grand fait d’armes est un titre de Division 4 avec Yeovil Town), Paul a lui aussi eu une affaire extra-conjugale avec la petite amie d'un joueur de foot. Double fait aggravant : il était alors marié à Sarah Konchesky (la femme qui lui donnera deux enfants, accessoirement la sœur de Paul, ex-joueur de Leicester), et le cocu était... le gardien de but de sa propre équipe, Dale Roberts.Quand la tromperie a été révélée, Dale Roberts l'a, évidemment, très mal vécu. Paul Terry a quitté le club (Rushden & Diamonds) en fin de saison, tandis que Dale Roberts a rompu avec sa petite amie. Il a alors sombré dans la dépression, rongé par la honte de cette tromperie. Quelques mois plus tard, il est retrouvé pendu à son domicile... Paul Terry ne réagira jamais publiquement à ce suicide. Il prendra sa retraite un an plus tard. Il est aujourd'hui assistant coach, et a à nouveau fait les gros titres l'an dernier pour des raisons peu glorieuses... Alors coach adjoint à West Brom, il a, entre novembre 2017 et octobre 2019, placé 209 paris sur des matchs de football (dont 35 concernant West Brom), ce que sa fonction lui interdit, évidemment. Il s'en tirera avec un rappel à l'ordre et une amende de £1000, ce qui est bien peu à côté des £46,916 qu'il a perdus, au total, avec ces 209 paris.