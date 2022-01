Leicester rattrapé par Brighton

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Justin, Amartey, X, Thomas - Tielemans, Dewsbury-Hall - Lookman, Maddison, Barnes - Daka. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Brighton (4-1-2-1-2) : Sánchez - Veltman, Webster, Burn, Cucurella - Alzate - Groß, Mac Allister - Moder - Maupay, Trossard. Entraîneur : Graham Potter.

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lesqui battent de l'aile avant de repartir de plus belle, un scénario qui va devenir un classique cette saison.Dominé en première période et mené au score, Brighton a réalisé un tour de force pour arracher un point à Leicester (1-1) ce dimanche en Premier League. Stimulés par le virevoltant Ademola Lookman, proche d'ouvrir le score (35) et qui aurait pu obtenir un penalty quelques minutes plus tôt (30), lesfinissent par ouvrir le score dès le retour des vestiaires grâce à un but de renard des surfaces de Patson DakaNéanmoins, une fois devant au tableau d'affichage, les hommes de Brendan Rodgers ont progressivement baissé le pied jusqu'à prendre l'eau dans le dernier quart d'heure. Kasper Schmeichel, d'abord héroïque devant Danny Welbeck, doit finalement s'incliner devant l'ancienqui égalise de la tête. Et sans un sauvetage dans la foulée de Youri Tielemans (86) puis du portier danois (87), l'après-midi aurait pu être bien plus sombre pour les résidents du King Power Stadium.Une nouvelle contre-performance pour Leicester qui ne va pas faire regrimper la cote d'amour de Rodgers chez les supporters des