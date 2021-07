Le vice-président de la Fédération haïtienne banni à vie

AL

Un coup de filet au goût amer. Déjà temporairement suspendu de ses fonctions par la Commission d'éthique de la FIFA depuis février dernier , Rosnick Grant a été définitivement banni à vie ce vendredi et ne pourra plus jamais exercer dans le milieu du football. Rosnick Grant, le désormais ex-vice-président de la Fédération haïtienne de football (FHF) et chef des arbitres, a été reconnu coupable d'harcèlement et d'abus sexuels, y compris sur mineures.Entre 2011 et 2021, cet ancien arbitre a notamment intimidé de jeunes officielles en les menaçant de mettre un terme à leur carrière si elles n'acceptaient pas de coucher avec lui. Encore plus accablant, une des témoins a révélé au(publication par laquelle est partie toute l'enquête) que Rosnick Grant a tenté de lui voler sa virginité lorsqu'elle avait 17 ans. Il a également fermé les yeux sur les pratiques de ses collègues pendant des années, Yves Jean-Bart et Nella Joseph en tête . Pour boucler la boucle, le coupable devra s'acquitter d'une amende de 93 000 euros.Et la case prison, dans tout ça ?