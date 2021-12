Le Standard de Liège va fermer une partie de ses tribunes après les débordements contre Charleroi

AL

Liège hors de ses standards.Le derby entre le Standard de Liège et Charleroi, disputé ce dimanche (0-3), a viré au cauchemar . Mécontents du déroulé de la rencontre et sans doute plus largement de la saison en cours - les Rouches sont treizièmes en championnat -, les supporters locaux sont entrés sur le terrain et ont contraint l'arbitre à arrêter le match. Ce lundi, le RSCL a pris des mesures : fermeture d'une partie de ses tribunes jusqu'à nouvel ordre, arrêt de la vente de tickets pour ses matchs à domicile et arrêt de la vente de tickets pour les groupes d'animation pour ses matchs à l'extérieur.Dans son communiqué, le club liégeois précise ne pas pouvoirAffirmant être, le Standard de Liège et les autorités de la villeQuand on disait qu'on ne voulait plus voir cela, ça ne valait pas que pour la France.