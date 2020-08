Le softpower qatari dopé par le PSG ?

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG est classé dans la catégorie « outil de softpower » au bénéfice du Qatar. Après les embarrassants fiascos de 2017 et 2019, la qualification des Parisiens en finale de la Ligue des champions s’apparente à une vraie consécration pour les hommes qui ont décidé de miser leurs billes dans la capitale.

Le PSG et l’unité nationale au Qatar

Neymar, la masterclass

« Deux milliards d’euros pour assurer la sécurité de son pays, c’est un bon tarif. »

Nicolas Jucha

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Juste après la qualification du PSG in extremis contre l’Atalanta Bergame, le 12 août, Nasser al-Khelaïfi était euphorique. En quelques secondes, il était passé d’une énième déconvenue à la libération d’une qualification sur le fil pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et donc d’un départ quasi inévitable des deux stars à une pérennisation possible du duo magique. Depuis, Paris a décroché le Graal, une première finale dans la compétition reine, et le président du Paris Saint-Germain est le premier bénéficiaire de ce succès sportif. Incarnation du projet, ami direct de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, un succès du PSG, c’est la garantie de renforcer sa position dans les cercles du pouvoir à Doha. Dans son sillage, d’autres individualités vont surfer sur la vague., explique Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport et fin connaisseur des pays du Golfe.Auteur d’une étude sur la stratégie d’investissements dans le sport des pays du Golfe, Natalie Koch, de l’université de Syracuse, est habituée à ce que l’on présente leqatari ou émirati comme le fruit d’une pensée unique des États concernés.Et les cas de Doha ou Abu Dhabi ne sont pas si radicalement différents, en matière d’approche, de ce que font les puissances occidentales.(dans le gisement gazier South Pars, N.D.L.R.), explique le docteur en sciences politiques Sébastien Boussois.Dans le cas du Qatar, ce sont donc dans un premier temps les intérêts de l’émir Al-Thani.selon Guégan, carDans la politique qatarie,, explique Natalie Koch.Une réussite importante, car pendant plusieurs années, le PSG a pu être embarrassant pour l’émir Al-Thani,, avertit Guégan.En 2011, quand le leader qatari demande à son ami Nasser al-Khelaïfi d’acquérir le club francilien, il fait néanmoins un peu plus que chercher à renforcer son poste ou à s’offrir un luxueux jouet., estime Guégan. Boussois explique :Grâce au PSG, ou à la Coupe du monde 2022, le Qatar pénètre le lucratif business du football, gagne une vraie visibilité planétaire, mais aussi, s’ouvre un accès à des dirigeants influents comme Nicolas Sarkozy, alors président de la République française., estime Guégan, pour quiÀ l’échelle internationale, lesportif du Qatar est une grande réussite selon Guégan.Les coups marketing, que l’on reproche parfois à la direction du PSG, car ils prennent le pas sur l’aspect purement sportif, sont une nécessité., analyse encore Guégan. Le coup de maître reste l’acquisition de Neymar Jr à l’été 2017.L’image du Qatar est adoucie, celle de l’émir Al-Thani, un peu comme quand Jacques Chirac est associé à la victoire de la France au Mondial 1998,Aujourd’hui, l’Arabie saoudite tente de rattraper son retard sur Doha et Abu Dhabi, mais a déjà rencontré deux murs à Manchester United et Newcastle,, estime Boussois, et quequand les projets à Paris ou Manchester ont pu être installés sur des relations de confiance., évalue Guégan pour faire un bilan simple du projet qatari à Paris. Même si le PSG n'est pas la seule pièce de l'édifice."Arrêtez vos conneries, on a trop d’intérêts sur place."Gage de sécurité et succès en matière de storytelling – la finale européenne arrivant l’année des 50 ans du PSG et à deux ans du Mondial au Qatar –, la présence de QSI dans le capital du club parisien n’est donc pas près de s’arrêter selon les observateurs., estime Guégan.