Le Red Star s'impose, Châteauroux s'en sort

Red Star FC & Issouf Macalou ouvrent le score !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/qhgtxrMFGz — Championnat National (@NationalFFF) August 19, 2022

Le bel enroulé de Zakaria Fdaouch !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/n3JscCWXfL — Championnat National (@NationalFFF) August 19, 2022

Paris 13 Atlético 1-1 Stade Briochin

Martigues 2-1 Cholet

Le Puy 2-0 Versailles

LB

Le Red Star brille.Choc d’ambitieux entre le nouveau riche du Red Star et Villefranche, finalement obligé de rempiler une saison de plus en National. Pour ce match, direction Créteil et le stade Dominique-Duvauchelle, Bauer étant fermé pour travaux. Dès le début de match, le Red Star prend le jeu à son compte. Les joueurs d’Habib Beye sont récompensés juste avant la mi-temps. Sur un contre, Damien Durand, seul dans son couloir gauche, se met sur son pied droit et centre au second poteau. Issouf Macalou, seul, contrôle et ajuste Jean-Christophe Bouet (40). Les Franciliens tiennent le score en seconde mi-temps et glanent leur première rencontre de la saisonAprès sa victoire renversante la semaine dernière face à Martigues, Versailles s'incline au Puymalgré la présence de Jeremain Lens resté sur le banc. Autre promu à gagner son premier match de la saison, Martigues qui se défait de Cholet sur sa pelouseavec notamment une belle frappe enroulée de Karim Tlili. Le Paris 13 Atlético se souviendra de cette soirée : Yanis Barka marque le premier but de l'histoire du club en National. Insuffisant cependant pour s'imposer à domicile face au Stade BriochinLeader avant cette journée, Dunkerque perd sa première place avec une défaite à domicile face à Concarneau. Autre prétendant à la Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux a réussi à se défaire d'Avranches grâce aux expérimentés Thomas Robinet et Romain Grange. Une expulsion partout et un but partout, Bourg-en-Bresse et Bastia-Borgo partagent tout lors de cette rencontre. Après sa défaite chez les Bressans, Nancy va un peu mieux et accroche Orléans dans le LoiretLa deuxième journée se terminera avec les Manceaux qui recevront les Sedanais (lundi, 18h30) dans un match qui sentira bon la Ligue 1 du début des années 2000.But : Macalou (40) pour les Audoniens