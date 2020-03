Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Plus les jours passent et plus le coronavirus se répand sur la mappemonde. Avec des conséquences sur le plan humain, mais aussi sportif. Car après le championnat chinois et suisse, c’est au tour de la Serie A de se mettre à l’arrêt. Tandis que la plupart des autres pays vont jouer les rencontres à huis clos. De quoi abandonner le ballon rond pour s’intéresser aux autres sports ? Et bien non car eux aussi sont touchés par le coronavirus et les tournois sont annulés les uns après les autres. Alors rester sur le football et venez prouver ici que vous y connaissez un rayon : http://fantasy.sofoot.com D’après le Larousse, un tique est un «» Et d’après la SoFoot League, unest une personne qui se fixe en tête despour une semaine.Alors que son équipe de Brest ne s’est pas qualifiée pour la Champion’s League,en profite donc pour assurer ses statistiques individuelles et trôner en tête du classement général individuel. Le Pedro Miguel Pauleta de la SoFoot League.Non content de rouler sur le Débile FC en seizièmes de finale de la Champion’s League, lacontinue d’écraser le classement général par équipes. Mais l’essentiel est ailleurs. Tenants du titre,sont en délicatesse face au Guittos FC alors qu’il ne reste plus que 4 jours de compétition pour les seizièmes. Il va falloir bien gérer la Coupe d’Europe.Ils sont peu nombreux - 14 pour être précis - mais ils ont le mérite d’exister. Eux, ce sont les amateurs de soccer et de la MLS. Et visiblement, se taper des matchs de pré-saison aide à aller gratter 95 points sur une victoire de Vancouver à Los Angeles. À moins qu’ils aient vu la dernière finale NBA qui a vu le Canada s’imposer face à la Californie.Nous le savons, vous le savez, ils le savent. Alors pourquoi 612 d’entre vous sont allés miser sur une victoire de Rennes en Coupe de France sur le terrain du petit poucet de Saint-Étienne. C’est bien connu, la Coupe de France réserve toujours des surprises même lorsqu’il y a plusieurs divisions d’écart. Comment ça Sainté est en Ligue 1 ?Vous pourrez suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à