Le Real Madrid va poursuivre la Liga en justice

Direction le tribunal pour Tebas ?La Liga ressemble actuellement à un joyeux cirque. Entre le départ de Lionel Messi et le nouvel accord négocié entre la ligue et le fond d’investissement CVC, le football espagnol est profondément chamboulé depuis quelques semaines. Dans un communiqué publié ce mardi , le Real Madrid indique avoirMercredi dernier, la Liga annonçait avoir vendu 10% de son capital à la CVC, pour un montant de 2,7 milliards d’euros. Une aubaine colossale pour les clubs aux budgets les plus modestes. Mais les deux mastodontes que sont le Barça et le Real Madrid n’ont eux pas vu cet accord d’un bon oeil et se sont rapidement insurgés. Avec cette manoeuvre judiciaire, la Maison Blanche compte bien ruiner les potentiels accords qui pourraient être scellés jeudi, lors de la prochaine assemblée générale de la ligue. Madrilènes et Barcelonais estiment que les clubs seront lésés par cet accord.Avocat, la meilleure recrue madrilène de ce mercato.