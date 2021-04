Le public de retour en Espagne la semaine prochaine ?

FG

L’Espagne entrevoit la lumière au bout du tunnel.Alors que la lutte en haut du classement fait rage , La Liga pourrait bien finir la saison avec du public dans les gradins. Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, s’est en effet exprimé sur le probable retour des spectateurs dans les tribunes dans l’émissionde la Cadena SER, et relayé par AS . Le gouvernement souhaite ainsi autoriser les supporters à pénétrer de nouveau dans les enceintes pour les quatre dernières journées de championnat, ou bien, dans le pire des cas, pour les deux dernières, avec une jauge fixée à 25% de la capacité totale des stades.Dans le meilleur des scénarios, le public effectuerait donc son retour la semaine prochaine, alors que le week-end du 8 et 9 mai s’annonce explosif et décisif pour la course au titre, avec le déplacement de l’Atlético à Barcelone, ainsi qu’un duel entre le Real Madrid et Séville.Voilà ce qui s’appelle calculer son coup.