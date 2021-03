Le Portugal assure le minimum face à l'Azerbaïdjan

Portugal (4-3-3) : Anthony Lopes - João Cancelo, Domingos Duarte, Dias, Nuno Mendes - Bernardo Silva (Sérgio Oliveira, 88e) , Moutinho (Bruno Fernandes, 46e), Rúben Neves (Palhinha, 88e) - Pedro Neto (Rafa Silva, 63e), André Silva (João Félix, 75e), Ronaldo. Entraîneur : Fernando Santos.



Azerbaïdjan (4-4-2) : Mahammadaliyev - Krivotsyuk, Badalov, Guseynov, Medvedev - Salahli, Mustafayev (Ibrahimli, 46e), Makhmudov (Isayev, 85e), Hüseynov (Nuriyev, 46e) - Emreli (Alasgarov, 85e), Ghorbani (Sheydayev, 85e). Entraîneur : Gianni De Biasi.

Le Juventus Stadium aura au moins vu une victoire.Dans cette rencontre délocalisée à Turin en raison des mesures sanitaires, le Portugal a doucement, mais sûrement disposé de l’Azerbaïdjan (1-0). Les Portugais prennent rapidement le jeu en main, aidés par le remuant Pedro Neto, et torpillent la cage de Shahrudin Mahammadaliyev. D’abord par l’intermédiaire de Domingos Duarte (19) qui voit sa tête raser le poteau du portier azéri, puis par João Cancelo, dont le tir passe de peu au-dessus (29). Il leur faut finalement l’aide de l’adversaire pour ouvrir le score. Face au centre de Rúben Neves et à la sortie manquée de Mahammadaliyev, Maksim Medvedev ne peut éviter le ballon et marque contre son campDiscret jusque-là et à la recherche de son 103but en sélection, Cristiano Ronaldo tente le tout pour le tout, notamment sur coup franc, mais ne trouve pas les filets (53et 54). La baisse de rythme est notable et profite aux hommes de Gianni De Biasi. Anatoliy Nuriyev, entré en jeu, fait frissonner par deux fois Anthony Lopes et vient réveiller l’arrière-garde portugaise (70et 71). Désireux de faire le break, Bruno Fernandes s’active à son tour, mais Mahammadaliyev s'interpose à son missile à bout portant (77). Le gardien de but sauve une dernière fois l'Azerbaïdjan d'un superbe arrêt façon handball devant João Félix (90+1), sortant ainsi avec les honneurs, malgré la défaite.Le Portugal devra faire beaucoup mieux dès samedi, dans son choc face à la Serbie.