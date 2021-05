Le pire bilan des clubs français en Coupes d'Europe depuis 2008

2

LF

C'est l'heure du bilan pour les clubs français en Coupes d'Europe.: ce n'est pas très fameux.Depuis 2008, jamais la France n'avait marqué si peu de points au classement de l'UEFA. Si le Paris Saint-Germain a encore une fois atteint le dernier carré de la Ligue des champions, les autres formations françaises engagées (Marseille, Rennes, Lille, Reims) n'ont pas vraiment assuré, permettant au Portugal de grappiller quelques points de plus pour se rapprocher de la cinquième place occupée par la France.Le classement, basé sur les cinq dernières années, gratifie la France de 56,081 points tandis que les Portugais se rapprochent avec 48,549 points. Un écart conséquent qui devrait encore diminuer dans un an après la disparition de la saison 2016-2017 qui avait vu la France empocher 6400 points de plus que son voisin portugais. Une nouvelle déroute serait ainsi dangereuse, d'autant plus que la réforme de la Ligue des champions offrira quatre places potentielles aux clubs de la nation classée cinquième dès la fin de saison 2023.Derrière le PSG, c'est Lille qui a scoré le plus en atteignant les seizièmes de finale de Ligue Europa face à l'Ajax. S'en suivent Marseille et Rennes, tous deux éliminés dès les phases de poules de C1. Reims, qui n'est pas parvenu à se qualifier aux dépens du MOL Fehérvár, puis Nice, bon dernier de sa poule de C3, ferment la marche.Allez, on fera mieux l'année prochaine.