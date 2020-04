Icardi, écart de prix

Selon de nombreux médias italiens, Mauro Icardi – prêté par l'Inter, avec option d'achat – pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été et retourner en Serie A où la Juventus serait intéressée par ses services. Un départ souhaité par le joueur, par le champion de France ou simplement pour faire du bien à ses finances ?

2

65 millions, combien cela coûtera dans deux mois ?

Milan-Paris-Turin, quand les transports auront repris

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout va bien chez Mauro Icardi, merci pour lui. Après la petite brouille par réseaux sociaux interposés opposant Wanda Nara à son ex Maxi López au sujet du lieu de confinement de leurs enfants , le couple formé par l'attaquant et l'agent profite de sa propriété italienne pour prendre du bon temps sous le soleil pendant cette interruption forcée et imposée par la pandémie de coronavirus. Pas de prise de tête pour le joueur au chapeau sur la tête, qui a enfin du temps pour se consacrer à son lapin domestique et à sa famille.En revanche, le téléphone de Madame ne cesse de sonner. La raison ? Les rumeurs incessantes envoyant sa moitié un peu partout en Europe, qui ne font que commencer, mais qui durent (déjà) depuis trop longtemps à son goût., a-t-elle supplié, à l'occasion d'un live Instagram.mamma miaEt pourtant, les interrogations sur leur avenir commun son nombreuses.Même s'il est beaucoup trop tôt pour établir le futur avec conviction, petit retour sur la situation contractuelle d'Icardi : prêté un an avec option d'achat au Paris Saint-Germain par l'Inter, l'avant-centre peut devenir la propriété du club français – qui a déjà lâché cinq millions d'euros pour le prêt – pour 65 millions d'euros. La balle ne se trouve donc pas dans le camp de l'entité milanaise, dont l'entraîneur Antonio Conte ne souhaite visiblement pas voir l'Argentin rebondir au sein de son équipe, mais dans celui du champion de France. Et là, le doute s'est installé.Car si le début de saison quasi parfait duau sein de l'Hexagone avait fait l'unanimité et si quelques règles du fair-play financier s’apprêtent à être suspendues pour l'exercice 2020-2021 , la liberté financière du PSG est loin d'être acquise en ces temps de détresse économique où la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et où aucune certitude ne peut voir la lumière. Une période trouble, qui a également entraîné la cessation de paiement concernant les droits télévisuels représentant du cash primordial pour les budgets. Par ailleurs, le niveau des performances de l'ancien de la Sampdoria (douze buts en vingt matchs de Ligue 1, cinq réalisations en six rencontres de Ligue des champions et trois pions en deux parties de Coupe de la Ligue) a quelque peu chuté avant l'arrêt des compétitions. Résultat : Edinson Cavani avait repris le devant de la scène, le reléguant sur le banc des remplaçants.Mais voilà : en fin de contrat, Cavani va vraisemblablement quitter la capitale, et un numéro neuf digne de ce nom risque de coûter très cher sur le marché des transferts. Même après l'épisode Covid-19, qui ne devrait pas non plus bouleverser tout le système financier du monde du football. Sans oublier que les qualités de buteur d'Icardi font de lui une valeur sûre, quand bien même il n'apporte pas énormément dans le jeu. Raisons pour lesquelles Paris, qui a jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat, serait entré dans des négociations serrées avec l'Inter afin de baisser sensiblement la somme initialement fixée. Reste une inconnue : si le PSG prend la décision de passer à la caisse, le bonhomme évoluera-t-il avec Marco Verratti et Marquinhos la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr.Laévoque en effet un fort intérêt de la part de la Juventus, et un possible deal envisagé avec Nasser al-Khelaïfi. Dans l'esprit des dirigeants turinois, la Vieille Dame céderait Miralem Pjanić et Alex Sandro en échange de celui qui détient le neuvième salaire parisien. Ce dernier, pas enchanté d'avoir démarré le huitième de finale retour de C1 contre le Borussia Dortmund avec une chasuble sur le dos, n'a jamais nié son amour pour la Botte et pourrait donc être emballé à l'idée de rejoindre Cristiano Ronaldo en prenant quantitativement la place d'un Gonzalo Higuaín plus désiré. Quant aux échos provenant de Naples, qui serait également en position pour récupérer le monsieur, le directeur sportif Cristiano Giuntoli a effacé la piste en considérant la potentielle recrue commesur Sky Italia. Pas la peine de réclamer de plus amples informations à Wanda, en tout cas.