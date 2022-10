Le Napoli se débarrasse de Bologne et reste leader de Serie A

Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Rui (Olivera, 76e) - Ndombele (Elmas, 71e), Lobotka (Demme, 81e), Zieliński - Politano (Lozanop, 46e), Raspadori (Osimhen, 46e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - Posch (Charalampos, 77e), Bonifazi, Lucumi, Cambiasso (De Silvestri, 88e) - Medel (Nikola, 71e) , Fergusen - Aebischer (Sansone, 77e), Domínguez, Barrow - Zirkzee. Entraîneur : Thiago Motta.

Intenable, on vous dit.Emmerdé par Bologne pendant plus d'une heure, le Napoli a réussi à empocher les trois points sur sa pelouse grâce à un pion de Victor Osimhen (3-2).Si le Napoli rentre bien dans son match, à l'image de Tanguy Ndombele, titulaire en l'absence de Zambo Anguissa , il faut attendre la 20minute pour assister à la première occasion, que Giacomo Raspadori gâche à cause d'une frappe trop croisée. Après quoi, Mário Rui trouve la barre (24), puis Matteo Politano manque le cadre au point de penalty (26). Il n'en faut pas plus pour que Bologne punisse son adversaire, via Joshua Zirkzee. Une joie de courte durée, car à la suite d'un cafouillage sur corner, Juan Jesus remet aussitôt les compteurs à zéroCe pion arrive au meilleur des moments, puisque Hirving Lozano donne l'avantage aux siens au retour des vestiaires. Mais les gars de Thiago Motta ont des ressources, et sur une frappe a priori anodine, Mussa Barrow surprend Alex Meret. Un but venu de nulle part après lequel Bologne recule et concède plusieurs occasions chaudes, avant qu'Osimhen ne marque le pion de la victoire. Un pion important pour le Napoli, qui s'est fait peur, mais conserve sa place de leader.Jusqu'à quand ?