Le Mali gâche contre la Gambie

Gambie (3-4-1-2) : Jobe - Sonko Sundberg (Janko, 73e), Gómez, Colley - Touray, Marreh, Adams (Mo. Barrow, 82e), Bobb - Jallow (Badamosi, 83e) - Ceesay (Colley, 73e), Mu. Barrow. Sélectionneur : Tom Saintfiet.



Mali (4-3-3) : Mounkoro - H. Traoré, Sacko, Kouyaté, M. Haïdara - Bissouma, Samassékou (A. N. Traoré, 46e), Coulibaly (A. Haidara, 46e) - A. Traoré, Koné, Djenepo (Doumbia, 71e). Sélectionneur : Mohamed Magassouba.

Les Aigles ont laissé filer leur proie, et les trois points qui allaient avec.Le Mali a été contraint de partager les points avec la Gambie, ce dimanche après-midi (1-1). Comme face à la Tunisie en milieu de semaine (0-1) , les Aigles s’en étaient remis à un penalty transformé par l’inévitable Ibrahima Koné - sept buts en autant de sélections - pour prendre l’avantage. Une juste récompense, tant les joueurs de Mohamed Magassouba avaient dominé les débats jusqu’alors. Sauf que cet avantage, les partenaires de Kiki Kouyaté n’ont pas su le tenir jusqu’au bout. Une faute de main d’Yves Bissouma dans sa surface a en effet permis aux Gambiens de bénéficier à leur tour d’un penalty, et le Bolognais Musa Barrow, imperturbable, a pris Ibrahim Mounkoro à contre-piedpour faire exulter les siens.Parler de hold-up serait toutefois exagéré, car même s’ils ont laissé la possession du ballon à leurs adversaires, les Scorpions ont réussi à piquer dès qu’ils le pouvaient. Ils ont d’ailleurs touché les montants à deux reprises en première période, sur un coup franc surpuissant de Barrow (22) et un autre plus subtil d’Ablie Jallow (38). Victorieuse de la Mauritanie lors de son entrée en lice (0-1) , la Gambie comptabilise désormais quatre points et peut sérieusement envisager d’accéder aux huitièmes de finale pour sa première participation à la CAN.Le Mali possède le même pécule et devra finir le travail face aux Mauritaniens, ce jeudi.