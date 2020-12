Le Macarthur FC de Loïc Puyo réussit sa première

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La légende du Macarthur.À l'occasion de l'ouverture de la saison en première division australienne (A-League), le Macarthur FC, nouvelle franchise où Loïc Puyo (ex-Angers, Nancy ou Amiens) a signé cet été , fêtait le premier match de son histoire. Et sur la pelouse du Western Sydney Wanderers, lesont remporté le derby sur la plus petite des marges grâce à un coup franc enroulé par Beñat Etxebarria - l'ancien joueur de l'Athletic Club Bilbao et international espagnol - et dévié par le mur adverse pour terminer au fond (72). Titulaire en positon de numéro 10 au sein du 4-2-3-1 de sa formation, Puyo a fait son match durant les 58 minutes qu'il a passées sur le pré, avant de céder sa place à la suite d'un saignement au crâne.Et bonne année.