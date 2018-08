Le LOSC enrhume Guingamp

Auteur d’une entame parfaite et porté par un Nicolas Pépé intenable, Lille a corrigé Guingamp (3-0) grâce à des buts de Xeka et Bamba, et monte temporairement sur le podium de Ligue 1. Réduit à dix en fin de match, Guingamp, lanterne rouge, est au plus mal.

Pépé, chaud comme la Breizh

Kerbrat et Guingamp dans le rouge

Lille (4-2-3-1) : Maignan – Çelik, Fonte, Soumaoro, Ballo-Touré – Xeka, Ikoné (Thiago Maia, 61e) – Pépé, Mendes (Luiz Araujo, 85e), Bamba – Mothiba (Rémy, 75e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Guingamp (4-2-3-1) : Johnsson – Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho – Deaux (Blas, 69e), Didot – Coco (Ikoko, 86e), Rodelin, Thuram – Roux (Benezet, 68e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Entre deux chants lillois, une voix s’est élevée. «» Était-ce celle de José Fonte , qui venait de lui rendre le ballon le long de la ligne de touche, au niveau de la médiane, ou celle de Christophe Galtier , déjà bouillant dans sa zone technique ? Qu’importe, Nicolas Pépé l’a entendue, et écoutée. L’ailier ivoirien a desserré le frein à main, sollicité Çelik, son binôme du côté droit lillois, et est parti à grandes enjambées. Sorti en touche, le ballon lui a été remis illico dans la course par le Turc. Au bout de son déboulé, Pépé a temporisé, travaillé son vis-à-vis, et centré en retrait pour Xeka qui, lancé, a mis le LOSC sur orbite d’un plat du pied assuré (1-0, 7).Gérard Lopez, le président lillois, concédait dimanche matin avoir reçu «» ? L’ancien Angevin a probablement conforté les clubs intéressés dans leurs intentions. Et si Christophe Galtier a assuré dernièrement que Lille n’était pas dans l’obligation absolue de vendre, rien ne dit que le LOSC pourra résister aux offensives à venir pour son ailier. En attendant, c’est Guingamp qui a eu toutes les peines du monde à contenir le numéro 19 lillois, également à l’origine du second but de son équipe, trois minutes seulement après le premier. Parfaitement lancé par Mendes, Pépé a encore fait parler sa vitesse et enrhumé son garde du corps dans la surface.Comme une grosse minute auparavant face à Mothiba (8) et juste avant la mi-temps devant Ballo-Touré (45), Johnsson a sorti sa tentative du pied, mais Bamba avait bien suivi pour conclure en force sous la barre (2-0, 10). En dix minutes, l’affaire était donc quasi pliée. Dommage pour Guingamp , mieux entré que Lille dans la partie à l’image d’un Marcus Thuram en jambes, mais complètement assommé par les deux réalisations lilloises et impuissant, jusqu’à la pause, face à la belle maîtrise collective et le pouvoir offensif adverses.Dans une journée où le Lyonnais Martin Terrier et le Nantais Emiliano Sala ont planté face à leurs anciens clubs, Strasbourg et Caen , le LOSC avait toutes les raisons de craindre la doublette Rodelin-Roux alignée par Antoine Kombouaré. Le premier a pris sa chance quatre fois, sans trop inquiéter Maignan. Le second a eu pour principaux faits d’armes deux coups francs obtenus aux abords de la surface lilloise en deuxième période, et une ovation à sa sortie de la part d’un stade Pierre-Mauroy qui n’a pas oublié ses 37 buts plantés sous le maillot des Dogues entre 2011 et 2015. Pas plus qu’il ne risque d’oublier la – dernière ? – prestation XXL de Nicolas Pépé, de nouveau passeur décisif pour Bamba après avoir ventilé l’arrière-garde bretonne (3-0, 74).C’en était trop pour Christophe Kerbrat , coupable d’un accrochage grossier sur Loïc Rémy qui filait au but pour l’un de ses premiers ballons avec le LOSC , et exclu par Johan Hamel (81). Au-delà de son capitaine, Guingamp a surtout perdu son troisième match cette saison, déjà. Incapable de l’emporter à l’extérieur en Ligue 1 depuis février, l’En Avant repart donc du Nord une lanterne rouge accrochée au rétro. Les valises bien pleines, aussi : huit buts encaissés en trois journées. Lille , lui, continue son début de saison enchanteur et monte sur le podium. De la dernière semaine du mercato dépendra largement sa capacité à y rester, ou du moins s’en approcher en fin de saison.