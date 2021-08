Le joli loupé de Braian Romero pendant Boca-River

PC

1 tir cadré en 90 minutes, 35 tacles, 10 cartons jaunes : le Boca-River qui s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi n'a pas été lele plus passionnant de l'histoire.Dans cette rencontre de Coupe d'Argentine, il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir Boca l'emporter (0-0, 4 tab 1). L'homme de cette soirée n'a pourtant pas été le gardien des, mais plutôt l'attaquant de River Braian Romero. Pour de mauvaises raisons, évidemment.En plus d'avoir manqué sa tentative pendant la séance, Romero s'est distingué dans une scène digne de vidéo gag à la 31minute de la partie. Après un gros boulot de Julián Álvarez, l'attaquant s'est présenté seul face au but... sans pour autant ouvrir le score. L'Argentin s'est en effet complètement troué, le ballon rebondissant sur son mollet droit avant de filer derrière lui. Si un coéquipier avait bien suivi, la frappe a terminé sa course dans les tribunes. Une chance en or pour River, qui a finalement dû s'incliner.