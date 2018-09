Le grand retour de Ferguson à Old Trafford

CG

Une nouvelle qui fait plaisir... ou qui rend nostalgique. Sir Alex Ferguson va faire son grand retour à Old Trafford ce samedi. Le légendaire technicien desvient assister à la rencontre entre Manchester United et Wolverhampton . Pour rappel, il avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de mai et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Heureusement, l'homme de 76 ans va maintenant beaucoup mieux et peut reprendre le cours de sa vie, qui consiste en partie à se rendre au stade. Il devrait évidemment recevoir une belle ovation de la part du public de MU.Un petit but dans lepour fêter ça ?