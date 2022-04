Live Twitch spécial transferts avortés, foot et rap, Ben Arfa et quiz gardiens

Bonus :

Jeudi soir, So Foot te prépare une soirée glorieuse sur sa chaîne Twitch, avec plus de 5 heures de live !Suite du top 50 transferts avortés, foot et rap partie 2, la vie d’Hatem Ben Arfa en images, et un grand quiz sur les gardiens de but français : oui, on vous a préparé un programme très costaud, pour une soirée iconique. Avec un casting 5 étoiles, le All-Star Game de la rédaction de So Foot : Aina Randrianarijaona, Paul Piquard, Steven Oliveira, Noémie Pennacino, Brice Bossavie, et l’éternel Maxime Marchon.si vous arrivez à remporter le quiz du jour qui, une fois encore, sera particulièrement relevé, vous repartez avec un magazine.À ce soir !