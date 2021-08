Le gardien de l’Islande a réalisé un film pendant les barrages de l’Euro

EG

Enfin un joueur qui est pour la vidéo.Hannes Halldórsson est un homme étonnant. Récemment éliminé des Coupes d’Europe avec le Valur Reykjavik, il a fait ses bagages direction Locarno en Suisse. Il y présente ce mardi son film- détective en français - au concours international. Interviewé par le festival, il s’est confié sur la difficulté de combiner vie de footballeur et réalisateur :Attention, anecdote légendaire :Le fan de Christopher Nolan et James Cameron a depuis dix ans en tête ce projet de comédie d’action. Mais entre-temps, il est devenu footballeur professionnel, a découvert quatre pays européens (Pays-Bas, Norvège, Danemark, Azerbaïdjan) et a usé ses gants à force de clapping en compétitions internationales avec l’Islande.À la base ce n’était pas un pays de foot non plus, et pourtant...