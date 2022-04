Le Barça ne jouera pas au Camp Nou en 2023-2024, mais au stade olympique

? Le projet de rénovation de l'Espai Barça (Camp Nou et Palau Blaugrana), dont les travaux commenceront en juin 2022. Le Barça jouera à Montjuic la saison 2023/24. pic.twitter.com/VPbflLVmxU — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 28, 2022

LB

Au moins en 2023-2024, les Allemands n'auront pas l'occasion d'envahir le Camp Nou Joan Laporta - président du Barça - et Ada Colau - maire de Barcelone - ont annoncé ce jeudi que le club allait disputer sa saison 2023-2024 au stade olympique Lluís-Companys. En cause, les travaux du Camp Nou. C’est le projet « Espai Barça » , soit « Espace Barça » en catalan. Le club va rénover et moderniser le Camp Nou - avec notamment un toit -, mais aussi les autres enceintes du complexe : le Palau Blaugrana, la salle du basket et du handball et le stade Johan Cruyff où jouent les féminines et l’équipe réserve. Un écran géant à 360 degrés ou 18 000 mde panneaux photovoltaïques sont par exemple promis. Pour cela, le club a contracté un prêt de 1,5 milliard d'euros. Soit 1,5 Ronald Araujo La saison prochaine, les travaux ne concerneront que certaines tribunes et les alentours du stade. Le club jouera ses matchs au Camp Nou avec une capacité de, selon Joan Laporta. La saison d’après, le club devra déménager au stade olympique, dans le quartier de Montjuïc, sur les hauteurs de la ville. L’enceinte est celle qui a accueilli les Jeux olympiques 1992. Les joueurs reviendront dans leur antre en 2024-2025, mais avec une jauge, car le stade sera encore en chantier. Il ne sera pleinement opérationnel que la saison d’après.Dans le stade olympique, le Barça va-t-il retrouver la flamme ?