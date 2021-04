Le Dynamo Kiev dispose du Shakhtar et se rapproche du titre

21

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Trubin - Dodô, Kryvstov, Bondar, Matviienko - Maycon (Sudakov, 82e), Stepanenko - Marlos (Dentinho, 71e), Antonio (Tetê, 46e), Solomon (Fernando, 64e), Moraes. Entraîneur : Luís Castro.



Dynamo Kiev (4-2-3-1) : Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko - Shepelev, Andrievsky (Shaparenko, 71e) - Karavaev (Tsygankov, 75e), Buyalskyy (Garmash, 79e), De Pena (Rodrigues, 71e) - Besiedin. Entraîneur : Mircea Lucescu.

Pas De Pena pour Lucescu dans le classico ukrainien.Mircea Lucescu, l'homme aux huit titres de champion d'Ukraine avec le Shakhtar Donetsk, s'est rapproché un peu plus d'une neuvième couronne, cette fois-ci sur le banc du Dynamo Kiev. L'équipe du célèbre technicien roumain s'est imposée ce samedi dans le NSC Olimpiski de Kiev face à son ancienne formation, après un match loin d'être enthousiasmant où elle aura fait la différence sur un penalty. À quatre journées de la fin de la Premier-Liha, le Dynamo compte désormais dix points d'avance sur son ennemi juré du Shakhtar. Autant dire qu'il faudrait une descente aux enfers express des Kieviens, et un sans faute des Donetskiens, pour qu'un retournement de situation opère.La première mi-temps a d'abord prouvé qu'on pouvait transformer un match de football en combat de catch, et ce sans forcément écoper de biscotte. Un fameux match au couteau, avec des contacts parfois plus que limites comme lorsque De Pena est venu tamponner Stepanenko (20). À la demi-heure de jeu, le deuxième carton jaune en deux minutes côté Shakhtar offre enfin quelque chose à se mettre sous la dent, mais le coup franc d'Andrievsky, aux abords des 16,50 mètres, est trop enveloppé (28). Ce même Andrievsky est à l'origine de l'ouverture du score puisque c'est lui qui file à tout allure dans la surface de Donetsk lorsqueAntonio vient le pousser dans le dos. Le penalty logique est transformé par De Pena qui, même en glissant, place parfaitement son ballon dans le petit filet. Au vu de la physionomie du match depuis le coup d'envoi, et le peu d'espace laissé par les deux équipes, la suite des événements a conformément donné lieu au concours du meilleur tacle et de la meilleure passe en retrait. Le Shakhtar n'a quasiment rien tenté de plus au retour des vestiaires et n'a pas fait l'effort de se livrer pour espérer égaliser.Même avec neuf Brésiliens sur la feuille de match, len'était pas au rendez-vous.