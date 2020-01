Le dollar PSG : projet crypto bidon ou véritable révolution ?

Le Paris Saint-Germain est décidément sur tous les fronts. Après avoir commercialisé son jus de poire bio, il y a quelques semaines, le club de la capitale lance désormais sa propre monnaie virtuelle, le dollar PSG. Derrière cette appellation bling-bling se cache une petite révolution, qui permettra aux supporters d’intervenir dans certaines décisions du club.

Fidéliser les « supporters 2.0 »

Un match contre les plus grands clubs hors des terrains

Chloé Saunier

Le PSG est sans cesse en quête de stratégies de développement. La dernière en date est plutôt originale. Depuis mardi, les supporters parisiens peuvent s’adonner à une nouvelle aventure, celle de la cryptomonnaie. La monnaie virtuelle, en somme. En partenariat avec la startup maltaise Socios.com, le club a annoncé s’engager dans ce défi inédit en France. Les fans peuvent, dès à présent, s’approprier des « tokens » , également nommés dollar PSG ($PSG) en déboursant deux euros pièce. Il est également possible de chasser les jetons dans les rues de Paris avec son smartphone, à l’instar du jeu Pokémon Go. 20 millions de dollars PSG ont été mis sur le marché (donc 20 millions de tokens), un nombre fort ambitieux, mais le projet « money-money » du PSG veut s’inscrire dans la durée. «, tempère Alexandre Dreyfus, PDG de Socios.com.De cette manière, la plateforme souhaite engendrer un engouement autour de cette monnaie, dont le cours sera fluctuant. Il sera d'ailleurs possible de revendre ses jetons, comme pour toute cryptomonnaie. Et peu importe si les $PSG ne se vendent pas comme des petits pains dès le lendemain de leur sortie. Le patron de la start-up affirme en effet «» . Oui, car plus un fan possède de jetons, plus sa voix est importante. Pas de panique, Paris, c’est la démocratie, et des limites ont bien évidemment été fixées : «» , explique Alexandre Dreyfus.Ces jetons permettront aux fans d’obtenir «» , d’après le club parisien. Mais pas seulement, les supporters pourront, désormais, se faire entendre hors des tribunes Auteuil et Boulogne. Bon, pas d'enflammade non plus. Il ne s’agira pas de choisir la prochaine recrue parisienne ou même de virer le coach après une énième défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions, mais, plutôt, de voter pour des décisions anecdotiques, pour le moment. Il sera question, par exemple, de choisir la couleur du bus des joueurs ou le message inscrit sur le brassard de Thiago Silva. «» , confirme David Cayla, enseignant chercher en économie à l’université d’Angers.Si, pour le moment, le poids des supporters est moindre dans les décisions du club, cela pourrait prendre une tout autre envergure à l’avenir. «» , affirme Alexandre Dreyfus. Payer deux euros pour choisir la prochaine musique diffusée dans le stade quand Icardi plantera un but ? Mouais... Pourtant, si le projet représente un véritable intérêt économique sur la durée et pourrait rapporter à terme près de 40 millions d'euros selon certains observateurs, l'objectif à court terme demeure surtout social et permet à la marque PSG de soigner son image comme son rapport aux fans. Le leader du championnat affiche une réelle volonté de se rapprocher de ses supporters, en donnant à chacun la possibilité de s’exprimer. «» , affirme David Cayla.En faisant le choix de la monnaie virtuelle, le club parisien cherche donc prioritairement à fidéliser un maximum de supporters, mais il a également pour ambition de renforcer son image sur tous les continents. De fait, peu importe d’où ils viennent, les fans auront dorénavant une voix. En 2020, les supporters du PSG ne sont plus forcément des Parisiens pure souche ayant la possibilité de se rendre au Parc des Princes, chaque week-end, mais des personnes vivant aux quatre coins du globe. Avec le dollar PSG, le club s’adresse aussi à ses supporters étrangers vivant en Chine, en Russie ou bien en Argentine. «, confie Alexandre Dreyfus. «» , ajoute Manuel Valente, directeur analyse et recherche de Coinhouse. Ce projet de faire du PSG une marque mondiale, à l’image des plus grandes écuries de football, s’inscrit dans la lignée des nombreuses stratégies employées par les Parisiens depuis l’arrivée du Qatar en 2011.Le Paris Saint-Germain est le second club de football à se lancer dans cette aventure. En décembre 2019, la Juventus a également fait le choix de la cryptomonnaie. Ainsi, en s’engageant dans cette voie, le PSG devance des pointures comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United. «» , note Manuel Valente. Bien qu’il soit minime, il existe tout de même un avantage financier dans ce projet : «» , explique Manuel Valente. Le contrat signé avec la plateforme Socios rapportera 2,5 millions d’euros au club parisien, somme à laquelle s’ajoute l’argent issu de la vente de sa monnaie virtuelle. Un grain de sable certes, mais qui permet au Paris Saint-Germain d’accroître, encore un peu plus, son influence dans le monde du football.