Le défenseur brésilien Fabio quitte Nantes

Ele vem da França para reforçar o Tricolor! Fábio é mais uma contratação que chega para ajudar o Grêmio nos objetivos deste ano. O lateral assina contrato até o final de 2024.LEIA MAIS EM: https://t.co/Ga1pW76NI6 pic.twitter.com/JNRYMiEfNr — Grêmio FBPA (@Gremio) January 3, 2023

Il aura eu la chance d’évoluer avec Nicolas Pallois.Le défenseur, Fabio da Silva, quitte le FC Nantes et retourne au Brésil, pour s'engager avec Grêmio jusqu’à la fin de l’année 2024. Peu utilisé cette saison (neuf matchs toutes compétitions confondues), l'aura passé quatre ans et demi chez les Canaris et s’en va avec une Coupe de France dans la besace. Malgré une bonne entame de campagne, durant laquelle il a pris part aux six premières journées de Ligue 1, le joueur de 32 ans n’a plus foulé les pelouses de l’Hexagone. Pire, le latéral gauche ou droit, n’était même plus dans le groupe sélectionné en championnat, n’apparaissant qu’à une seule reprise sur le banc.Au pays, il retrouvera son frère jumeau, Rafael, également rentré, du côté de Botafogo.Fabio !