Le coup de gueule de Mario Balotelli

Super Mario n’est pas content, et il le fait savoir. Comme il l’explique via un communiqué ce vendredi , l’international italien et ses coéquipiers sont tout simplement privés d’entraînement par la mairie de Sion, qui ne les laisse plus accéder aux terrains. Le plus surprenant étant que cette mise au repos forcée serait due à la neige.Une situation difficile pour un club professionnel, mais surtout déconcertante quand on sait à quel point la neige est fréquente chez nos voisins suisses. Pourtant loin d’être réputé pour son professionnalisme, Mario Balotelli ne cache donc pas son énervement :, s’interroge-t-il, avant de conclure.Balotelli qui se plaint de ne pas pouvoir s’entraîner, on aura tout vu.