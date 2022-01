Le Cap-Vert vient à bout de l'Éthiopie

60

Éthiopie (4-3-3) : Shanko - Hamid, Tamene, Baye, Yesuf - Mohammed (Dada, 15e), Yohannes, Dagnachew (Mekengo, 82e) - Gebremichael (Alemu, 62e), Kebede (Solomon, 62e), Nasser (Kassim, 82e). Sélectionneur : Wubetu Abate.



Cap-Vert (3-4-3) : Rosa - S. Fortes, R. Lopes, Stopira - J. Fortes, Borges, Rocha Santos, D. Tavares - G. Rodrigues (W. Semedo, 68e), J. Tavares (Vagner, 86e), Monteiro (Andrade, 76e). Sélectionneur : Bubista.

Le Cap-Vert n'a pas perdu le nord.Dans le sillage du remuant et précis Garry Rodrigues, le Cap-Vert a disposé sans briller de l'Éthiopie à Yaoundé (1-0), et talonne le Cameroun, victorieux du Burkina Faso en début de soirée , dans le groupe A.Visiblement d'humeur généreuse, les antilopes éthiopiennes se sont sabordées dès la 10minute : à la suite d'une passe en retrait manquée, Yared Baye s'est vu obliger d'embarquer Júlio Tavares sur le champ de patates d'Olembé. Bilan : carton rouge après examen de la VAR et supériorité numérique pour les. Au poste sur les bévues de ses défenseurs et les rares occasions franches du Cap-Vert, le portier Teklemariam Shanko ne peut rien sur le carafon de Tavares (ex-Dijon), servi sur un plateau par Garry RodriguesVivaces sur leurs ébauches de contre, mais cruellement imprécis, lespeuvent s'estimer heureux de ne pas voir l'ancien Nancéien Kenny Rocha Santos battre au moins une fois Shanko, malgré ses mines (49et 78). De son côté, le Cap-Vert aura tout de même eu beaucoup de déchet et du mal à imposer une pression constante et régulière sur une équipe plus faible, et bien moins technique, quitte à tomber dans la suffisance. Ce n'est pas Marcio Rosa, le gardien des Requins bleus, qui contredira ce constat, vu la soufflante passée à son défenseur Roberto Lopes dit « Pico » , auteur d'une remise de la poitrine très présomptueuse en première période.L'histoire retiendra qu'il y aura eu un bout de Gaston-Gérard en terre camerounaise, un dimanche de janvier.