Le Brésil toujours sur le toit du monde

7⃣ équipes ont gagné + de 10 places au Classement FIFA depuis décembre 2021⬆La palme pour les Lions de l'Atlas! — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) December 22, 2022

De quoi sécher les larmes du Ney.Qu'importe cette compétition organisée au Qatar ces dernières semaines. La seule manière valable de désigner la meilleure sélection de la planète, ça reste le classement FIFA. Et c'est donc le Brésil qui peut se targuer de rester au sommet. Une place en tête du classement qui ne tient plus qu'à un fil, puisque la bande dun'a plus que deux petits points d'avance, sur 1840, sur son voisin argentin. La France complète le podium, légèrement détachée. La plus importante progression du top 20 est à mettre à l'actif du Maroc, qui gagne onze rangs, pour se retrouver justement à la onzième place du classement. Parce qu'une demi-finale de Mondial, ça permet de passer devant la Suisse et les États-Unis, mais pas plus.Pour ce qui est du classement féminin, les USA restent aussi en pôle position, et l'Allemagne subtilise à la Suède sa place de dauphin.